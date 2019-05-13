Первый в Республике Беларусь Всемирный городской тур по Лазер-рану состоялся 11-12 мая в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Увлекательные соревнования, включающие в себя бег со стрельбой из лазерного пистолета, проводятся в городской среде и доступны всем желающим, независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. Турнир проходит под эгидой Международного союза современного пятиборья (UIPM).

Участниками Всемирного городского тура по Лазер-рану в Бресте стали жители Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины. Возрастной состав был представлен категориями от U9 до 60+. Самому маленькому победителю соревнований Климу Гнедчику — 6 лет.

В забегах соревнований приняли участие тренеры по современному пятиборью из разных городов Беларуси, среди которых лидерские позиции заняли Надежда Зосименко, Татьяна Судденкова, Марина Кубадова. Лидером в категории 50+ стал директор Брестского ЦОР по конному спорту Жукович Александр Иванович. Активное участие в соревнованиях приняла брестская школа плавания и триатлона «Посейдон».



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Церемонии награждения победителей и призеров проводили председатель Белорусской федерации современного пятиборья, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь Прокопенко Михаил Викторович, главный тренер национальной команды по современному пятиборью Вальдемар Дариуш де Макай, заместитель председателя Белорусской федерации современного пятиборья Денисенко Леонид Леонидович.

Особым гостем, участником и бронзовым призером соревнований стала Анфиса Касьянова, координатор программ развития Международного союза современного пятиборья (UIPM). «Соревнования в Бресте прошли на очень высоком организационном уровне, - подчеркнула она. – Мы в UIPM отслеживаем проведение мероприятий по всему миру, и могу сказать, что в Бресте Всемирный городской тур по лазер-рану – один из самых лучших за всю трехлетнюю историю их проведения. Кроме того, приятно было видеть на старте не только новых спортсменов, которые пришли «попробовать», что такое современное пятиборье, но и спортсменов, которые уже успели зарекомендовать себя на международном уровне, например, в соревнованиях по биатлу и триатлу. Подобные соревнования широко зарекомендовали себя во многих странах, так как они помогают выявлять потенциальных спортсменов, перспективных для дальнейшего занятия современным пятиборьем. Для зрителей же формат лазер-рана - это веселые, увлекательные и динамичные соревнования в городской среде».



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Всего в 2019 году в мире организовывается более ста городских туров по Лазер-рану, в Республике Беларусь – три. После Бреста соревнования примут Гродно (23 июня) и Витебск (8 сентября).