Двое мужчин обвиняются в причинении ущерба отечественному оператору связи

Источник материала: Виртуальный Брест

Следствием установлено, что обвиняемые вступили в преступный сговор с находившимися за пределами страны неустановленными лицами и за вознаграждение занимались нелегальным пропуском международного голосового интернет-трафика в Республику Беларусь.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66173.php

Читать полностью в источнике с фото:





Мужчины снимали жилые помещения с наличием высокоскоростного доступа к интернету. С помощью спецоборудования и программно-технических средств они перераспределяли компьютерную информацию и преобразовывали поступающий в нашу страну международный телефонный сигнал в обход национального оператора электросвязи. Кроме этого, они имели возможность прослушивать беседы личного характера граждан, чьи звонки перенаправляли.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66173.php

Читать полностью в источнике с фото:





За несколько месяцев обвиняемые получили доход в сумме более 23 тыс.руб. за нелегальный пропуск трафика в обход РУП «Белтелеком», которое, в свою очередь, потеряло более 43 тыс.руб. в виде непроизведенных платежей от иностранных операторов связи.

В ходе расследования проведено более полутора тысяч допросов, исследованы изъятое оборудование и радиоэлектронные устройства.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66173.php

Читать полностью в источнике с фото:





Действия обвиняемых квалифицированы по статьям «причинение ущерба при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц», «незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в крупном размере» и «неправомерное завладение компьютерной информацией».

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.