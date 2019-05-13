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Двое мужчин обвиняются в причинении ущерба отечественному оператору связи
14.05.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Следствием установлено, что обвиняемые вступили в преступный сговор с находившимися за пределами страны неустановленными лицами и за вознаграждение занимались нелегальным пропуском международного голосового интернет-трафика в Республику Беларусь.
Мужчины снимали жилые помещения с наличием высокоскоростного доступа к интернету. С помощью спецоборудования и программно-технических средств они перераспределяли компьютерную информацию и преобразовывали поступающий в нашу страну международный телефонный сигнал в обход национального оператора электросвязи. Кроме этого, они имели возможность прослушивать беседы личного характера граждан, чьи звонки перенаправляли.
За несколько месяцев обвиняемые получили доход в сумме более 23 тыс.руб. за нелегальный пропуск трафика в обход РУП «Белтелеком», которое, в свою очередь, потеряло более 43 тыс.руб. в виде непроизведенных платежей от иностранных операторов связи.
В ходе расследования проведено более полутора тысяч допросов, исследованы изъятое оборудование и радиоэлектронные устройства.
Действия обвиняемых квалифицированы по статьям «причинение ущерба при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц», «незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в крупном размере» и «неправомерное завладение компьютерной информацией».
Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.
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Следствием установлено, что обвиняемые вступили в преступный сговор с находившимися за пределами страны неустановленными лицами и за вознаграждение...
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