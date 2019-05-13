Источник материала: Виртуальный Брест

К Международному Дню семьи на Брестском гребном канале по инициативе сообщества объединяющего многодетные семьи из Бреста "Многомамы" состоитсясемейная игровая Спартакиада "7-Я".



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Участникам предстоит на 7-ми активных площадках продемонстрировать свое мастерство и смекалку, свою силу и выносливость. А главное - проявить самые лучшие дружеские командные качества в своих сплоченных семьях.



=== Цель мероприятия:

- пропаганда семейных ценностей, формирование ответственного отношения к созданию семьи, рождению ребёнка, отцовству и материнству. А также с целью популяризации спортивных соревнований среди семей с детьми дошкольного возраста, пропаганды здорового образа жизни.

- через различные формы работы способствовать общему укреплению здоровья детей сближению детей и родителей через совместные игры.



=== Задачи:

- развивать спортивные и двигательные навыки у детей и взрослых;

- приобщить к систематическим занятиям физическими упражнениями и спортом детей совместно с родителями.



ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ



Мероприятие состоится 19 мая 2019 года на территории Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле. На площадке у главного входа в центр (под трибунами) и крайний участок стоянки.

Ул. Октябрьской Революции, 2. БО ЦОР по гребле.

Старт состязаний с 11:00

По окончании мероприятия состоится часовой концерт с участием юных артистов, исполнителей.



УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ



Участие в мероприятии принимают многодетные семьи из г. Бреста. Возрастные ограничения - +5 (с пяти лет). Состязания проводятся в игровой форме и являются командными, из числа представителей многодетных семей.

ОРГАНИЗАТОРЫ

Брестское сообщество «Многомамы» совместно с Брестским областным центром олимпийского резерва по гребле при поддержке Управления спорта и туризма Брестского облисполкома.



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