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Семейная игровая спартакиада на Брестском гребном канале "7-Я"

14.05.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

К Международному Дню семьи на Брестском гребном канале по инициативе сообщества объединяющего многодетные семьи из Бреста "Многомамы" состоитсясемейная игровая Спартакиада "7-Я". 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66172.php

Семейная игровая спартакиада на Брестском гребном канале "7-Я"

фото из сети - иллюстрация

Участникам предстоит на 7-ми активных площадках продемонстрировать свое мастерство и смекалку, свою силу и выносливость. А главное - проявить самые лучшие дружеские командные качества в своих сплоченных семьях.

=== Цель мероприятия:

- пропаганда семейных ценностей, формирование ответственного отношения к созданию семьи, рождению ребёнка, отцовству и материнству. А также с целью популяризации спортивных соревнований среди семей с детьми дошкольного возраста, пропаганды здорового образа жизни.

- через различные формы работы способствовать общему укреплению здоровья детей сближению детей и родителей через совместные игры.
 

=== Задачи:
- развивать спортивные и двигательные навыки у детей и взрослых;
- приобщить к систематическим занятиям физическими упражнениями и спортом детей совместно с родителями. 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Мероприятие состоится 19 мая 2019 года на территории Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле. На площадке у главного входа в центр (под трибунами) и крайний участок стоянки.

Ул. Октябрьской Революции, 2. БО ЦОР по гребле.
Старт состязаний с 11:00

По окончании мероприятия состоится часовой концерт с участием юных артистов, исполнителей.

УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Участие в мероприятии принимают многодетные семьи из г. Бреста. Возрастные ограничения - +5 (с пяти лет). Состязания проводятся в игровой форме и являются командными, из числа представителей многодетных семей.

ОРГАНИЗАТОРЫ

Брестское сообщество «Многомамы» совместно с Брестским областным центром олимпийского резерва по гребле при поддержке Управления спорта и туризма Брестского облисполкома.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66172.php

Семейная игровая спартакиада на Брестском гребном канале "7-Я"

 
Теги: Брест
 
 
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