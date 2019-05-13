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Семейная игровая спартакиада на Брестском гребном канале "7-Я"
14.05.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
К Международному Дню семьи на Брестском гребном канале по инициативе сообщества объединяющего многодетные семьи из Бреста "Многомамы" состоитсясемейная игровая Спартакиада "7-Я".
фото из сети - иллюстрация
Участникам предстоит на 7-ми активных площадках продемонстрировать свое мастерство и смекалку, свою силу и выносливость. А главное - проявить самые лучшие дружеские командные качества в своих сплоченных семьях.
- пропаганда семейных ценностей, формирование ответственного отношения к созданию семьи, рождению ребёнка, отцовству и материнству. А также с целью популяризации спортивных соревнований среди семей с детьми дошкольного возраста, пропаганды здорового образа жизни.
- через различные формы работы способствовать общему укреплению здоровья детей сближению детей и родителей через совместные игры.
=== Задачи:
Ул. Октябрьской Революции, 2. БО ЦОР по гребле.
По окончании мероприятия состоится часовой концерт с участием юных артистов, исполнителей.
ОРГАНИЗАТОРЫ
Брестское сообщество «Многомамы» совместно с Брестским областным центром олимпийского резерва по гребле при поддержке Управления спорта и туризма Брестского облисполкома.
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К Международному Дню семьи на Брестском гребном канале по инициативе сообщества объединяющего многодетные семьи из Бреста "Многомамы" состоитсясемейная...
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