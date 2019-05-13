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Получили заветную 1000 рублей и пошли в банки. Рублевые вклады белорусов растут 7 месяцев подряд
14.05.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Валютные вклады белорусов в апреле сократились впервые за последние 5 месяцев. При этом рублевые депозиты в прошлом месяце снова увеличились — рост на них отмечается уже седьмой месяц подряд. Об этом
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY
На начало мая депозиты в валюте белорусов составили 6 миллиардов 147,4 миллиона долларов. Это на 7,1 миллиона долларов меньше, чем месяцем ранее.
Напомним,
Рублевые вклады на начало мая составили 4 миллиарда 283,1 миллиона рублей. Эта сумма на 60,2 миллиона рублей больше, чем месяцем ранее.
За март депозиты в рублях выросли на 55,8 миллиона рублей, за февраль — на 64,3 миллиона рублей, за январь — на 92 миллиона рублей, за декабрь — на 61,4 миллиона рублей, за ноябрь — на 52,6 миллиона рублей, в октябре — на 15,3 миллиона рублей. В сентябре они упали на 12,4 миллиона рублей. До сентября в последний раз депозиты в нацвалюте номинально падали в июле 2017 года.
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Валютные вклады белорусов в апреле сократились впервые за последние 5 месяцев. При этом рублевые депозиты в прошлом месяце снова увеличились — рост на них...
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