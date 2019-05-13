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Получили заветную 1000 рублей и пошли в банки. Рублевые вклады белорусов растут 7 месяцев подряд

14.05.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Валютные вклады белорусов в апреле сократились впервые за последние 5 месяцев. При этом рублевые депозиты в прошлом месяце снова увеличились — рост на них отмечается уже седьмой месяц подряд. Об этом свидетельствуетстатистика Нацбанка по денежно-кредитному рынку за апрель.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66170.php

Получили заветную 1000 рублей и пошли в банки. Рублевые вклады белорусов растут 7 месяцев подряд

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На начало мая депозиты в валюте белорусов составили 6 миллиардов 147,4 миллиона долларов. Это на 7,1 миллиона долларов меньше, чем месяцем ранее.

Напомним, за март валютные вклады увеличились на 2,8 миллиона долларов, за февраль — на 5,5 миллиона долларов, за январь — на 48,3 миллиона, а в декабре прошлого года выросли впервые за последние 17 месяцев — на 11 миллионов долларов.

Рублевые вклады на начало мая составили 4 миллиарда 283,1 миллиона рублей. Эта сумма на 60,2 миллиона рублей больше, чем месяцем ранее.

За март депозиты в рублях выросли на 55,8 миллиона рублей, за февраль — на 64,3 миллиона рублей, за январь — на 92 миллиона рублей, за декабрь — на 61,4 миллиона рублей, за ноябрь — на 52,6 миллиона рублей, в октябре — на 15,3 миллиона рублей. В сентябре они упали на 12,4 миллиона рублей. До сентября в последний раз депозиты в нацвалюте номинально падали в июле 2017 года.

 
 
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  Валютные вклады белорусов в апреле сократились впервые за последние 5 месяцев. При этом рублевые депозиты в прошлом месяце снова увеличились — рост на них...
 
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