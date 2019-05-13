Продукты с заменителем молочного жира будут выделять на прилавках

Источник материала: Виртуальный Брест

Молокосодержащие продукты с заменителями молочного жира на полках магазинов будут отделять от других продуктов. В частности, теперь они должны будут сопровождаться соответствующей надписью. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №287 от 10 мая 2019 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.



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Документом вносятся изменения в ряд постановлений Совмина по вопросам розничной торговли. В том числе в постановление №703 от 22 июля 2014 года, которым утверждены правила продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания. Помимо прочего они дополняются нормой, согласно которой "в местах продажи молокосодержащих продуктов с заменителями молочного жира, на потребительской упаковке которых указана информация о наличии растительных масел, их выкладка производится способом, позволяющим визуально отделить указанные продукты от иных пищевых продуктов, и сопровождается информационной надписью "Продукты с заменителем молочного жира". Это делается в целях реализации требований техрегламента Таможенного союза 033/2013, а также для того, чтобы не вводить потребителей в заблуждение.

Постановлением также утверждена новая редакция одной из глав правил, она касается особенностей продажи табачных изделий, а также жидкостей для электронных систем курения. Так, предусмотрено, что в витринах и ином торговом оборудовании не допускается открытая выкладка табачных изделий (их образцов), а также жидкостей для электронных систем курения и их образцов. Эта норма не распространяется на магазины беспошлинной торговли.

Информация о реализуемых табачных изделиях, жидкостях для электронных систем курения должна размещаться в виде перечня с указанием их наименований, расположенных в алфавитном порядке, и цены. При этом текст перечня табачных изделий и жидкостей для электронных систем курения должен быть выполнен буквами одинакового размера и шрифта черного цвета на белом фоне (за исключением перечня табачных изделий, жидкостей для электронных систем курения в меню объекта общественного питания), без использования каких-либо графических изображений и рисунков.

Продавец может демонстрировать изделия, предоставлять необходимую информацию о них по требованию покупателя, за исключением несовершеннолетних лиц, после ознакомления с перечнем табачных изделий, жидкостей для электронных систем курения.

Постановление вступает в силу с 27 июля 2019 года.