Болгария хотела отремонтировать Су-25 в Барановичах. Но помешали санкции в отношении Беларуси

Источник материала: Виртуальный Брест

Уже несколько месяцев Министерство обороны Болгарии не может начать ремонт самолетов-штурмовиков Су-25 на «558-м авиационном ремонтном заводе» в Барановичах из-за санкций в отношении Беларуси. Об этом пишет местное издание «Дневник» со ссылкой на замминистра обороны Болгарии Анатолия Величкова.



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Фото: Надежда Чипева, «Капитал»

В ноябре прошлого года Минск и София заключили контракт на ремонт 14 штурмовиков Су-25. Общая сумма контракта составляет 73,6 млн евро без НДС.

В декабре Минобороны Болгарии перечислило средства по договору в размере 82 млн левов (около 41 млн евро). Однако до Беларуси деньги не дошли. «Министерство обороны выплатило средства в декабре, но они были возвращены из-за политики банка-корреспондента, который должен был сделать перевод», — заявил Величков.

Стоит сказать, что банки довольно щепетильно подходят к вопросам, которые связаны с санкциями и ограничениями. В феврале 2019 года Евросоюз продлил на год эмбарго на поставку в Беларусь оружия и средств, которые могут использоваться для внутренних репрессий.

В Минобороны Болгарии считают, что в данном случае речь не идет о нарушении санкций, так как военная техника вывозится временно, экспорта не происходит.

В настоящее время вопрос прорабатывается на уровне внешнеполитических ведомств.

Барановичский завод готов начать ремонт болгарских самолетов после перевода средств.