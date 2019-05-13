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Apple выплатила мошеннику один миллион долларов

14.05.2019 14:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

25-летний американец Ван-Сейла Морк (Van-Seyla Mork) признался в организации мошеннической схемы, благодаря которой Apple выплатила ему примерно один миллионов долларов. Об этом сообщает Apple Insider.


Фото: Reuters

Морк обращался в службу поддержки Apple от имени реальных клиентов компании с жалобами на то, что якобы не получил заказанный товар из интернет-магазина производителя. Откуда у него взялась база этих клиентов, не сообщается.

В качестве доказательства он прикладывал фотографию пустой транспортировочной коробки. Позже компания возвращала деньги за товары, которые Морк перераспределял на несколько банковских счетов, чтобы специально запутать будущее следствие.

Мошенник признал свою вину, чтобы уменьшить наказание. Сейчас он находится под стражей, приговор объявят 21 октября. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 20 лет и штрафа в 250 тысяч долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Apple:

 
 
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Мошенник признал свою вину, чтобы уменьшить наказание.
 
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