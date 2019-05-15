Российские хоккеисты забросили 10 шайб итальянцам, словаки снова пропустили на последней минуте

Источник материала: Tut.by

Очередной день чемпионата мира по хоккею завершился уверенной победой россиян над итальянцами и очередным драматичным поражением словаков.



Reuters

Россия забросила 10 безответных шайб итальянцам и возглавила группу В. Никита Кучеров и Евгений Кузнецов набрали по четыре очка.

Отметим, что итальянцы пока не забросили ни одной шайбы. Они уступили четыре первых игры с суммарным счетом 0:30.

Положение команд: 1. Россия — 12 очков (4 игры), 2. Швейцария — 12 (4), 3. Чехия — 6 (3), 4. Латвия — 6 (3), 5. Швеция — 6 (3), 6. Австрия — 0 (3), 7. Норвегия — 0 (4), 8. Италия — 0 (4).

Очередное обидное поражение потерпели словаки, практически лишившиеся шансов на плей-офф. В предыдущем матче они проиграли Канаде (5:6), пропустив за секунду до сирены. На этот раз Словакия выигрывала у Германии 2:1 за две минуты до конца поединка, но умудрилась пропустить дважды.

Положение команд: 1. Германия — 12 (4), 2. США — 8 (4), 3. Финляндия — 7 (3), 4. Канада — 6 (3), 5. Дания — 5 (3), 6. Словакия — 3 (4). 7. Франция — 1 (3), 8. Великобритания — 0 (4).