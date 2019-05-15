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Ещё одна "задачка" для знатоков ПДД: как бы вы поехали, если бы.. (спойлер - есть и ответ)
16.05.2019 07:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
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Что бы вы решили предпринять, увидев вот такую разметку (условие - никаких знаков и другой информирующей разметки)? Любой водитель знает, насколько непостоянна разметка в городе Бресте - она то есть, то её нет. Но уж если есть какой-то намёк, то он может держаться за асфальт годами. Ладно, ситуация явно сложная потому, что вы не видите окружающей обстановки. Упростим задачу...
Ага, скажете вы, нашли тоже идиотов, ну кто туда поедет? Зубачёва, перекрёсток с Гоголя. А вот смотрите...
Уловили? Разметка вводит водителей, которые впервые в нашем городе, в заблуждение, и ставит их в затруднительное положение. Сложно даже представить, какими словами потом вспоминают "кого следует" такие вот "попавшие". Досадный ляп, которому уже не один день (а вот как открыли вторую часть Зубачёва, так и ездят). Ситуация на видео - это только то, что удалось заснять, а на самом деле - там такое постоянно и каждый день.
Так что будьте бдительны - пока у нас тут всё реконструируют, и не такие казусы возможны. И конечно, делитесь вашими соображениями в комментариях, что вы об этом думаете? А под спойлером - ещё пару фотографий, для полноты картины, так сказать.
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Посетителям сайта так понравилась теоретическая задача по ПДД с проездом у Кобринского моста, что мы решили порадовать их ещё одним "ляпом" в организации...
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