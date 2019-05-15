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«Мы не можем держать убыточное предприятие». Президент недоволен работой МАЗа

16.05.2019 14:15 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

«Мы не можем держать убыточное предприятие». Президент недоволен работой МАЗа

фото: sputnik.by

От нового директора МАЗа Валерия Иванковича, до сих пор возглавлявшего «Амкодор», президент ждет того, что не удалось экс-министру промышленности и теперь уже бывшему директору МАЗа Дмитрию Катериничу.

Комментируя приход нового гендиректора, Лукашенко сказал, что назначение предыдущего руководителя - Дмитрия Катеринича - было ошибочным. "Наверное, мы в кадровом отношении допустили ошибку. И не столько это моя вина, сколько это у нас были деятели в правительстве, все надеялись, что нынешний руководитель вытянет это предприятие", - цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Напомним, что сейчас МАЗ работает в минус. Причем растущий: чистый убыток МАЗа за 2018 год составил 80,4 млн рублей, что на 94,2% больше убытка 2017 года.

"Мы это предприятие не можем потерять. МАЗ, БелАЗ, МТЗ - это лицо нашей страны и нашего автомобилестроения", - подчеркнул Лукашенко. Президент потребовал улучшить экономические результаты работы МАЗа. "Большие возможности потенциально у МАЗа. И предприятие внешне неплохое, и коллектив неплохой (это же школа какая!), а экономические показатели слабые. Мы не можем держать убыточное предприятие", - сказал Александр Лукашенко.

"Разберитесь. Если нужны какие-то кадры со стороны, не стесняйтесь, приглашайте", - обратился президент к Иванковичу. "Если вы там справитесь с этой работой, я вам лично буду очень благодарен", - добавил президент.

 
 
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От нового директора МАЗа Валерия Иванковича, до сих пор возглавлявшего «Амкодор», президент ждет того, что не удалось экс-министру промышленности и теперь уже...
 
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