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«Мы не можем держать убыточное предприятие». Президент недоволен работой МАЗа
16.05.2019 14:15 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: sputnik.by
От нового директора МАЗа Валерия Иванковича, до сих пор возглавлявшего «Амкодор», президент ждет того, что не удалось экс-министру промышленности и теперь уже бывшему директору МАЗа Дмитрию Катериничу.
Комментируя приход нового гендиректора, Лукашенко сказал, что назначение предыдущего руководителя - Дмитрия Катеринича - было ошибочным. "Наверное, мы в кадровом отношении допустили ошибку. И не столько это моя вина, сколько это у нас были деятели в правительстве, все надеялись, что нынешний руководитель вытянет это предприятие", - цитирует Лукашенко
Напомним, что сейчас МАЗ
"Мы это предприятие не можем потерять. МАЗ, БелАЗ, МТЗ - это лицо нашей страны и нашего автомобилестроения", - подчеркнул Лукашенко. Президент потребовал улучшить экономические результаты работы МАЗа. "Большие возможности потенциально у МАЗа. И предприятие внешне неплохое, и коллектив неплохой (это же школа какая!), а экономические показатели слабые. Мы не можем держать убыточное предприятие", - сказал Александр Лукашенко.
"Разберитесь. Если нужны какие-то кадры со стороны, не стесняйтесь, приглашайте", - обратился президент к Иванковичу. "Если вы там справитесь с этой работой, я вам лично буду очень благодарен", - добавил президент.
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От нового директора МАЗа Валерия Иванковича, до сих пор возглавлявшего «Амкодор», президент ждет того, что не удалось экс-министру промышленности и теперь уже...
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