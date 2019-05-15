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Внезапно умер главный врач белорусской армии
Источник материала: Партизан
«Я и поверить не мог, что переживу его», -- так депутат Верховного Совета и двух созывов Палаты представителей, экс-президент закрытого акционерного общества “Белнефтегаз” Роман Ананьев прокомментировал известие о смерти начальника медицинской части Главного военного клинического медцентра Вооруженных Сил Республики Беларусь Витольда Антоновича Жарина.
Витольд Жарин, фото СБ
«Абсолютно внезапно умер. Разрыв аорты вроде бы, как у Доренко, – говорит Ананьев. -- А ведь еще месяц назад он меня в реанимацию положил. Я его тридцать лет знаю. Он меня столько раз спасал… Я ему благодарен буду до самой своей смерти! Никогда не подумал бы, что переживу Витольда…
Мы познакомились, когда он еще старшим ординатором был в отделении гастроэнтерологии. Я тогда первый раз попал с госпиталь с проблемой.
Он очень много лет был начмедом Военного госпиталя. Заслуженный врач Беларуси, кандидат наук, очень уважаемый и авторитетный доктор в нашей стране. Был. Помог тысячам людей…
После выписки обещал ему картину в госпиталь подарить. А тут такие новости…
Мы много лет поддерживали отношения. Его смерть – просто шок для меня.
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«Я и поверить не мог, что переживу его», -- так депутат Верховного Совета и двух созывов Палаты представителей, экс-президент закрытого акционерного общества...
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