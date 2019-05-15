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Внезапно умер главный врач белорусской армии

16.05.2019 13:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Я и поверить не мог, что переживу его», -- так депутат Верховного Совета и двух созывов Палаты представителей, экс-президент закрытого акционерного общества “Белнефтегаз” Роман Ананьев прокомментировал известие о смерти начальника медицинской части Главного военного клинического медцентра Вооруженных Сил Республики Беларусь Витольда Антоновича Жарина.

Внезапно умер главный врач белорусской армии
Витольд Жарин, фото СБ
«Абсолютно внезапно умер. Разрыв аорты вроде бы, как у Доренко, – говорит Ананьев. -- А ведь еще месяц назад он меня в реанимацию положил. Я его тридцать лет знаю. Он меня столько раз спасал… Я ему благодарен буду до самой своей смерти! Никогда не подумал бы, что переживу Витольда…

Мы познакомились, когда он еще старшим ординатором был в отделении гастроэнтерологии. Я тогда первый раз попал с госпиталь с проблемой.

Он очень много лет был начмедом Военного госпиталя. Заслуженный врач Беларуси, кандидат наук, очень уважаемый и авторитетный доктор в нашей стране. Был. Помог тысячам людей…

После выписки обещал ему картину в госпиталь подарить. А тут такие новости…

Мы много лет поддерживали отношения. Его смерть – просто шок для меня.




 
 
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«Я и поверить не мог, что переживу его», -- так депутат Верховного Совета и двух созывов Палаты представителей, экс-президент закрытого акционерного общества...
 
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