



Заместителем председателя Президиума НАН назначен Александр Кильчевский, который до этого работал в должности главного ученого секретаря Национальной академии наук.





В свою очередь этот пост занял Андрей Иванец. Ранее он был заместителем директора по научной работе государственного научного учреждения «Институт общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси».





Лукашенко также дал согласие на назначение Вадима Маханько генеральным директором республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству».





До настоящего времени он занимал в этой организации должность заместителя генерального директора по научной работе.





Государственное производственное объединение по топливу и газификации «Белтопгаз» возглавит Алексей Кушнаренко. До настоящего времени он руководил производственным республиканским унитарным предприятием «Могилевоблгаз».





Пост генерального директора ОАО «Минский автомобильный завод» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» займет Валерий Иванкович, который ранее являлся генеральным директором ОАО «Амкодор» — управляющая компания холдинга».





Генеральным директором ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» станет Григорий Иваньков, ранее возглавлявший производственное унитарное предприятие «Амкодор-ДОМЗ».





На должность генерального директора республиканского производственно-торгового унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания» согласован Александр Довгало. Ранее он работал начальником управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Аппарата Совета Министров.





Лукашенко также дал согласие на назначение Татьяны Лугиной председателем Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности. С апреля 2015 года она занимала пост генерального директора Пинского промышленно-торгового объединения «Полесье».





На пост первого заместителя министра архитектуры и строительства согласован Игорь Костюков. До этого он работал в министерстве в должности начальника главного управления строительства.





Кроме того, Алексей Ананич согласован на должность заместителя министра архитектуры и строительства. До настоящего времени он работал в должности заместителя директора по экономике проектного коммунального унитарного предприятия «Минскпроект».





На должность председателя Жабинковского райисполкома согласован Виталий Кулак. Он ранее возглавлял комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома.





Юрий Бисун, который до настоящего времени руководил Ивановским райисполкомом, займет пост председателя Пружанского райисполкома.





Ивановский райисполком возглавит Анатолий Ткачук, который является депутатом Палаты представителей Национального собрания.