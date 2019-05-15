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Кадровый четверг Лукашенко: у ряда "гигантов" и ВУЗов новые руководители
Источник материала: Партизан
Лукашенко произвел ряд кадровых назначений.
Заместителем председателя Президиума НАН назначен Александр Кильчевский, который до этого работал в должности главного ученого секретаря Национальной академии наук.
В свою очередь этот пост занял Андрей Иванец. Ранее он был заместителем директора по научной работе государственного научного учреждения «Институт общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси».
Лукашенко также дал согласие на назначение Вадима Маханько генеральным директором республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству».
До настоящего времени он занимал в этой организации должность заместителя генерального директора по научной работе.
Государственное производственное объединение по топливу и газификации «Белтопгаз» возглавит Алексей Кушнаренко. До настоящего времени он руководил производственным республиканским унитарным предприятием «Могилевоблгаз».
Пост генерального директора ОАО «Минский автомобильный завод» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» займет Валерий Иванкович, который ранее являлся генеральным директором ОАО «Амкодор» — управляющая компания холдинга».
Генеральным директором ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» станет Григорий Иваньков, ранее возглавлявший производственное унитарное предприятие «Амкодор-ДОМЗ».
На должность генерального директора республиканского производственно-торгового унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания» согласован Александр Довгало. Ранее он работал начальником управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Аппарата Совета Министров.
Лукашенко также дал согласие на назначение Татьяны Лугиной председателем Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности. С апреля 2015 года она занимала пост генерального директора Пинского промышленно-торгового объединения «Полесье».
На пост первого заместителя министра архитектуры и строительства согласован Игорь Костюков. До этого он работал в министерстве в должности начальника главного управления строительства.
Кроме того, Алексей Ананич согласован на должность заместителя министра архитектуры и строительства. До настоящего времени он работал в должности заместителя директора по экономике проектного коммунального унитарного предприятия «Минскпроект».
На должность председателя Жабинковского райисполкома согласован Виталий Кулак. Он ранее возглавлял комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома.
Юрий Бисун, который до настоящего времени руководил Ивановским райисполкомом, займет пост председателя Пружанского райисполкома.
Ивановский райисполком возглавит Анатолий Ткачук, который является депутатом Палаты представителей Национального собрания.
Также Лукашенко дал согласие на назначение:
Шутилина Вячеслава Юрьевича - ректором учреждения образования "Белорусский государственный экономический университет",
Великанова Виталия Викторовича - ректором учреждения образования "Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия",
Костюкова Игоря Анатольевича - первым заместителем Министра архитектуры и строительства,
Ананича Алексея Ивановича - заместителем Министра архитектуры и строительства,
Гриба Михаила Вячеславовича - членом Витебского облисполкома,
Шика Кирилла Ивановича - членом Минского облисполкома,
Кубракова Ивана Владимировича - членом Минского горисполкома.
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Лукашенко произвел ряд кадровых назначений.
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