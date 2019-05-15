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Лукашенко о "предвыборной вакханалии": Люди всегда власть критиковали и будут критиковать, но это не критически

16.05.2019 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко ориентирует местные органы власти на достойную организацию предстоящих в Беларуси электоральных процессов.



"Не забывайте - у нас два политических года (речь о предстоящих в 2019-2020 годах парламентских и президентских выборах. - Прим. ред.). Партии нет, которая бы, как раньше (во времена Советского Союза. - Прим. ред.), занималась политическими кампаниями. Приходится вам заниматься. Надо, чтобы это все было достойно. 

У нас сегодня есть все, чтобы нормально войти в предвыборные эти кампании и нормально выглядеть перед людьми. Не без критики. Люди всегда власть критиковали и будут критиковать, но это не критически", -  заявил он, рассматривая кадровые вопросы в отношении руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.



 
 
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Лукашенко ориентирует местные органы власти на достойную организацию предстоящих в Беларуси электоральных процессов.
 
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