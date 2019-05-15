







"Не забывайте - у нас два политических года (речь о предстоящих в 2019-2020 годах парламентских и президентских выборах. - Прим. ред.). Партии нет, которая бы, как раньше (во времена Советского Союза. - Прим. ред.), занималась политическими кампаниями. Приходится вам заниматься. Надо, чтобы это все было достойно.





У нас сегодня есть все, чтобы нормально войти в предвыборные эти кампании и нормально выглядеть перед людьми. Не без критики. Люди всегда власть критиковали и будут критиковать, но это не критически", - заявил он, рассматривая кадровые вопросы в отношении руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.







