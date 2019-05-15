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Лидер "Океана Эльзы" представил свою партию - пойдет с ней на выборы
Источник материала: Партизан
Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук представил свою партию "Голос", с которой пойдет на парламентские выборы.
Святослав Вакарчук, архивное фото
В ее состав вошли Юлия Клименко, экс-заместитель министра экономики в правительстве реформаторов;
Ярослав Юрчишин, общественный активист и экс-председатель правления антикоррупционной организации Transparency International Украина.
Юрий Соколов, доктор медицинских наук и пионер в области кардиохирургии.
Андрей Шараскин, актер, режиссер и командир роты, защищавшая Донецкий аэропорт.
Соломия Бобровская, общественная активистка, волонтер, исполняющая обязанности председателя Одесской ОГА 2016-2017 годов.
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Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук представил свою партию "Голос", с которой пойдет на парламентские выборы.
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