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Лидер "Океана Эльзы" представил свою партию - пойдет с ней на выборы

16.05.2019 12:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук представил свою партию "Голос", с которой пойдет на парламентские выборы.


Святослав Вакарчук, архивное фото

В ее состав вошли Юлия Клименко, экс-заместитель министра экономики в правительстве реформаторов;

Ярослав Юрчишин, общественный активист и экс-председатель правления антикоррупционной организации Transparency International Украина.

Юрий Соколов, доктор медицинских наук и пионер в области кардиохирургии.

Андрей Шараскин, актер, режиссер и командир роты, защищавшая Донецкий аэропорт.

Соломия Бобровская, общественная активистка, волонтер, исполняющая обязанности председателя Одесской ОГА 2016-2017 годов.

 
 
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Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук представил свою партию "Голос", с которой пойдет на парламентские выборы.
 
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