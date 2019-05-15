На озере Здетел. Откуда могло пойти название «Дятлово»?

Источник материала: Аргументы и факты

Сто лет и еще полстолька носит город Дятлово свое нынешнее название. Раньше оно совсем иным было.

НЕ ДАВАЛИ ПРОДЫХУ

Жил в селище у обширного озера старшой большого рода по имени Комат. Хорошо вел дела людские. Не волотом выглядел Комат, но силу имел немалую. И норов к тому же особый. Не терпел над собой ни князей, ни воевод их. Воля вольная почиталась им дороже всего на свете. И родичи все были такими же. Каждый умелый. Ничего не боялись.

То знал великий князь литовский. В то время он государство свое собирал воедино. Но мешали тому многие соседи. То с одной стороны, то с другой недруги подступали. Не давали продыху. Вот и опять вороги на подходе были. Прислал князь к Комату своих именитых людей.

«С чужбины идут на нас вои, - сказали те Комату. - С другой стороны еще одни чужинцы готовы двинуть супротив нас свои полки. Не победим - в рабстве стране быть. На тебя надеемся. А в подмогу тебе из Новогрудка дружина идет».

Комат ответил, что его вои будут биться. Давно приспело время. С этими ворогами у него старые счеты.

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СВОИ СЧЕТЫ

Счеты же были вот какие. Углядел Комат в походах Настасью. Красива, статна, лицом бела, коса ниже пояса. Глаза - что озера синие в солнечный день. Сговорился Комат с отцом Настасьи. Вено немалое положил. И увел девицу с собой. Та и рада была. Потому что глянулся ей чужой молодец.

Жили душа в душу, о наследниках думали. Да беда набежала. Дружина князя Даниила селища их пришла жечь, полон брать. Комат в тот час далеко на ловах был. Вернулся же к остывшим угольям на месте изб. Настасьи ни среди мертвых, ни среди живых не нашел. Много позже узнал, что Даниил брату своему Настасью передал.

В зимнюю пору сеча жаркая случилась с князем. Не было пощады чужинцам. Гнал Комат их через озеро Зетел в те места, про которые знал: тамошние подводные родники не дают льду укрепиться даже в лютые морозы. И тонули в холодной воде недобитые вороги.

Название озера было «Зьято». Звалось оно также Зетел, Зетело. Шло то название оттого, что три реки соединяло озеро - Потыльку, Карачевку и Здечалку. У самого озера поселение Комата стояло. Сюда вои вернулись, побив чужинцев. Полонных взяли столько, что некуда было их девать. Меняли на коров и лошадей. Или отпускали за ненадобностью, наказав не появляться в здешних лесах.

О битве весть разнеслась далеко от озера Зетело. И так получилось, что не об озере говорили, а о селище на его берегах. Так и стало оно зваться от имени озера Зетел.

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ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ

Всяк люд тут бывал. Из разных земель. И мимо шел, и оставался жить. А у каждого свой язык. И каждый по-своему выговаривал название селища, не упомнить всех названий. Когда пришла пора речке, что у селища бежала, имя дать, то Здечалкой прозвали ее. Жилище же людское по речке Здечалом стало. Но при первом письменном упоминании в 1498 году селище названо «двор Здетела».

Много лет носил град имя Здетель. А потом, уже в XIX веке, стал зваться Дятлово. Хотя ни к одному виду дятлов, как сказывают знатоки, город не имеет отношения. Этого города птицы не спасали. А вот древний Рим сказочные гуси спасли. Наши же дятлы, как и сейчас, постукивали по стволам деревьев, выискивая личинок. И к красному клеверу, что называют еще дятликом, никакой стороной город не стоит.

Давно заболотилось озеро, давшее имя городу. Нет его на карте. Следы его в торфяниках ищут знатоки. Ручьем стала Карачевка, исчезла Патылька. Пока течет еще Дятловчанка. А город живет обычной жизнью, помня свое далекое прошлое.

Виктор КРУКОВСКИЙ