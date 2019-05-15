Фото дня. Памятный валун у подножия Шведской горы

Источник материала: Новости Волковыска

20 мая в Волковыск прибудет эстафета огня II Европейских игр «Пламя мира».

Церемония передачи пройдет у Шведской горы, территория и подъезды к которой сейчас приводятся в порядок. Гостям и зрителям будет представлена театрализованная постановка клуба исторической реконструкции «Волковысская хоругвь», выступление театра моды «Спадчына», будут работать торговые ряды, где можно будет приобрести символику Евроигр.

Силами волковысских коммунальников у подножия Шведской горы сегодня устанавливается памятный валун, обозначающий, что это место городище раннего периода средневековья Х-ХІІІ вв.

Как рассказал начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик, маршрут эстафеты «Пламя мира» по Гродненской области проложен таким образом, чтобы максимально продемонстрировать самобытность региона, его главные достопримечательности и значимые объекты. Помимо Августовского канала огонь побывает, например, на Шведской горе в Волковыске, Мирском замке, на известных предприятиях в Лиде, Волковыске, Березовке, Гродно и даже на Белорусской АЭС.









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