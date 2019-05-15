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Житель Гродно поругался с женой, выпил и на своем микроавтобусе специально протаранил легковушку

16.05.2019 15:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 15 мая на трассе Гродно — Сопоцкин пьяный водитель специально врезался в ехавшую сзади легковушку. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

По информации инспекторов, 57-летний мужчина поскандалил с женой, выпил водки и решил поехать на дачу в деревню Ратичи. На виляние, хаотичные ускорение и торможение микроавтобуса Volkswagen обратил один из водителей. Он позвонил в милицию и сообщил, что водитель микроавтобуса возможно пьян. Также он продолжил движение за VW, передавая информацию о его маршруте инспекторам.

В нескольких километрах от города микроавтобус остановился, после чего поехал назад и врезался в автомобиль. Водитель Volkswagen заявил, что поступил так из мести, когда понял, что о нем сообщили в ГАИ и преследуют.

Водителя Volkswagen задержали. Медицинское освидетельствование показало, что он был пьян — содержание алкоголя превысило предельно допустимое почти в три раза.

 
Теги: Гродно
 
 
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