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Михаил Захаров: «Дмитрию Лукашенко интересно возглавить хоккейную лигу»
Источник материала: Tut.by
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров рассказал, что Дмитрий Лукашенко заинтересован возглавить хоккейную лигу.
— Белорусский чемпионат должен жить как отдельный турнир или интегрированным в другие чемпионаты?
— Конечно, лучше чтоб был отдельным турниром. КХЛ отдельно живет, НХЛ отдельно живет. Нам бы легче было бы создать хорошую атмосферу. Мы так разговаривали, и все хотели бы видеть в этой должности Дмитрия Александровича Лукашенко. Он с удовольствием бы возглавил эту отдельную лигу.
Я думаю, что интерес был бы огромный. Он, видно, что очень хочет. Дмитрий говорил, что если б ему сказали, то он бы ее создал. Но, к сожалению, мы имеем то, что имеем. — сказал Захаров в эфире канала
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров рассказал, что Дмитрий Лукашенко заинтересован возглавить хоккейную лигу.
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