Случчанка возглавила Постоянную комиссию Парламента по правам человека

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Валентина Ражанец избрана сегодня председателем Постоянной комиссией Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации. Это произошло в ходе заседания шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва.

Валентина Ражанец родилась в Слуцке. Работала художественным руководителем Слуцкого районного дома культуры, учителем белорусского языка и литературы СШ № 12 г. Слуцка, корректором редакции Любанской районной газеты «Будаўнік камунізму», заведующим сельскохозяйственным, агропромышленным отделом, ответственным секретарем редакции газеты «Слуцкі край». Была редактором телепрограммы «Слуцк ТВ» ОАО «СлуцкОблГарант», главным редактором государственного учреждения «Редакция газеты «Слуцкий край» и программы радиовещания «Вести Слутчины».

Прежний руководитель комиссии Андрей Наумович с апреля 2019 года работает начальником Секретариата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.