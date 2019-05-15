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Обгонял на повороте. Недалеко от Квасынич столкнулись седельный тягач и микроавтобус
16.05.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Около 13:00 на трассе Р23 неподалёку от деревни Квасыничи произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщили сайту SlutskGorod очевидцы.
По предварительной информации, житель Минска на микроавтобусе Мерседес совершал обгон тягача на обозначенном перекрёстке. В момент обгона тягач совершал поворот налево - произошло столкновение, оба автомобиля съехали в кювет, микроавтобус опрокинулся.
К счастью, в ДТП никто не пострадал.
Напомним, согласно п. 96 ПДД Беларуси, обгон запрещён на перекрёстках, мостах, пешеходных переходах и в ряде других случаев. В конце апреля по причине игнорирования данного пункта Правил
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Около 13:00 на трассе Р23 неподалёку от деревни Квасыничи произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщили сайту SlutskGorod очевидцы.
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