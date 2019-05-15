ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обгонял на повороте. Недалеко от Квасынич столкнулись седельный тягач и микроавтобус

16.05.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Обгонял на повороте. Недалеко от Квасынич столкнулись седельный тягач и микроавтобус

Около 13:00 на трассе Р23 неподалёку от деревни Квасыничи произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщили сайту SlutskGorod очевидцы.

По предварительной информации, житель Минска на микроавтобусе Мерседес совершал обгон тягача на обозначенном перекрёстке. В момент обгона тягач совершал поворот налево - произошло столкновение, оба автомобиля съехали в кювет, микроавтобус опрокинулся.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Обгонял на повороте. Недалеко от Квасынич столкнулись седельный тягач и микроавтобус

Напомним, согласно п. 96 ПДД Беларуси, обгон запрещён на перекрёстках, мостах, пешеходных переходах и в ряде других случаев. В конце апреля по причине игнорирования данного пункта Правил произошло ДТП вблизи д. Городище Слуцкого района.


Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около 13:00 на трассе Р23 неподалёку от деревни Квасыничи произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщили сайту SlutskGorod очевидцы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Фото дня. Памятный валун у подножия Шведской горы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика