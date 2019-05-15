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Под Брестом VW выехал на встречку и врезался в самосвал: пострадали два человека
Источник материала: Tut.by
Два человека пострадали при столкновении грузовика и легковушки в Брестском районе.
Как
В результате ДТП водитель легковушки и его 34-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
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Авария произошла 15 мая, около 17.45, на трассе Р83 Брест - Каменец - НП «Беловежская Пуща».
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