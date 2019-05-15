Под Брестом VW выехал на встречку и врезался в самосвал: пострадали два человека

Источник материала: Tut.by

Два человека пострадали при столкновении грузовика и легковушки в Брестском районе.





Как сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла 15 мая, около 17.45, на трассе Р83 Брест — Каменец — НП «Беловежская Пуща». По предварительной информации, 19-летний водитель Volkswagen Golf двигался по 23-му километру дороги, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком МАЗ, которым управлял 44-летнего мужчина.





В результате ДТП водитель легковушки и его 34-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.