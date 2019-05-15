Источник материала: Ежедневник



фото: cvnews.info

Российский первый канал после обнародования предварительных итогов расследования вокруг голосования во время финала конкурса "Голос. Дети", в котором победила Микелла Абрамова, решил аннулировать его результаты.

Об этом говорится в заявлении канала, пишет ТАСС . Компания Group-IB, проводящая расследование, ранее зафиксировала массовую автоматизированную отправку СМС за одного участника шоу.

"Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу", - говорится в документе. Финальный отчет Group-IB обещает представить в конце мая, однако первый канал решил его не дожидаться. Руководство канала также пообещало принять меры для дополнительной защиты механизма голосования. "Произошедшее в шестом сезоне "Голос. Дети" должно стать первым и последним случаем, когда кто-то попытался управлять зрительским выбором", - отмечается в заявлении.

Спецвыпуск с участием всех финалистов шоу "Голос.Дети", итоги которого были аннулированы, состоится на 24 мая.