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Результаты конкурса "Голос.Дети" аннулируют. Проверка подтвердила "накрутку" голосов за дочь Алсу

16.05.2019 16:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Результаты конкурса "Голос.Дети" аннулируют. Проверка подтвердила "накрутку" голосов за дочь Алсу

фото: cvnews.info

Российский первый канал после обнародования предварительных итогов расследования вокруг голосования во время финала конкурса "Голос. Дети", в котором победила Микелла Абрамова, решил аннулировать его результаты.

Об этом говорится в заявлении канала, пишет ТАСС. Компания Group-IB, проводящая расследование, ранее зафиксировала массовую автоматизированную отправку СМС за одного участника шоу.

"Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу", - говорится в документе.  Финальный отчет Group-IB обещает представить в конце мая, однако первый канал решил его не дожидаться.  Руководство канала также пообещало принять меры для  дополнительной защиты механизма голосования. "Произошедшее в шестом сезоне "Голос. Дети" должно стать первым и последним случаем, когда кто-то попытался управлять зрительским выбором", - отмечается в заявлении.

Спецвыпуск с участием всех финалистов шоу "Голос.Дети", итоги которого были аннулированы, состоится на 24 мая.

 
 
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Российский первый канал после обнародования предварительных итогов расследования вокруг голосования во время финала конкурса "Голос. Дети", в котором победила...
 
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