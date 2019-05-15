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Результаты конкурса "Голос.Дети" аннулируют. Проверка подтвердила "накрутку" голосов за дочь Алсу
16.05.2019 16:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: cvnews.info
Российский первый канал после обнародования предварительных итогов расследования вокруг голосования во время финала конкурса "Голос. Дети", в котором победила Микелла Абрамова, решил аннулировать его результаты.
Об этом говорится в заявлении канала, пишет
"Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу", - говорится в документе. Финальный отчет Group-IB обещает представить в конце мая, однако первый канал решил его не дожидаться. Руководство канала также пообещало принять меры для дополнительной защиты механизма голосования. "Произошедшее в шестом сезоне "Голос. Дети" должно стать первым и последним случаем, когда кто-то попытался управлять зрительским выбором", - отмечается в заявлении.
Спецвыпуск с участием всех финалистов шоу "Голос.Дети", итоги которого были аннулированы, состоится на 24 мая.
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Российский первый канал после обнародования предварительных итогов расследования вокруг голосования во время финала конкурса "Голос. Дети", в котором победила...
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