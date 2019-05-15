В Волковысском районе «пьяная» ссора закончилась гибелью женщины

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, трагедия произошла 14 мая в деревне Озериско Волковысского района. 62-летняя женщина и ее 47-летний сожитель совместно распивали спиртные напитки.

В какой-то момент между ними возникла ссора, которая переросла в драку. Мужчина нанес женщине не менее пяти ударов в лицо.

От полученных телесных повреждений пострадавшая вскоре скончалась. Как пояснили в УВД Гродненского облисполкома, в результате проведенной экспертизы выяснилось, что смерть наступила от закрытой черепно-мозговой травмы, перелома костей носа, кровоизлияния и ушиба головного мозга.

В отношении 47-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 147 УК Республики Беларусь («Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть»). Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Известно, что ранее мужчина уже имел проблемы с законом.