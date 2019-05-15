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Лучших граций выбрали в Солигорске. ФОТОФАКТ.

16.05.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


4 мая 2019 22:04 1866

Лучших граций выбрали в Солигорске. ФОТОФАКТ.

Автор: Эдуард Кидяев. ИСТОЧНИК: МЛЫН.BY

Традиционное весеннее шоу — конкурс ритмической гимнастики «Красота и грация» подарили жителям шахтерской столицы учащиеся педагогического отделения Солигорского государственного колледжа.

Лучших граций выбрали в Солигорске. ФОТОФАКТ.

Полюбоваться танцевальным мастерством и грацией участниц собрались их педагоги и друзья. Случайными зрителями стали и горожане, которые с интересом наблюдали за действом и дарили каждой команде аплодисменты.

— Это самое популярное в нашем колледже состязание, оно проходит в рамках круглогодичной спартакиады среди учащихся, — отмечает методист учреждения образования Оксана Гуринович. — Отрадно осознавать, что конкурс очень ждут и всегда старательно к нему готовятся.

Лучших граций выбрали в Солигорске. ФОТОФАКТ.

На суд жюри и зрителей представили творческие номера 11 команд. Учащиеся готовились к конкурсу не один месяц: подбирали музыкальное сопровождение, тщательно продумывали движения и наряды.

Лучших граций выбрали в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Лучших граций выбрали в Солигорске. ФОТОФАКТ.

Главными критериями оценки стали стиль, артистизм, синхронность, хореография. Каждое из выступлений запомнилось оригинальностью и креативом. Но, по мнению жюри, самыми грациозными и артистичными показали себя будущие воспитатели, которые и завоевали первое место.

Лучших граций выбрали в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Лучших граций выбрали в Солигорске. ФОТОФАКТ.

Как отметила методист Солигорского колледжа, в числе основных задач конкурса — формирование у учащихся позитивного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, а также привлечение молодежи к активному отдыху, спорту и физкультуре. Как видим, у педагогов учебного заведения это хорошо получается!

Источник: сайт МЛЫН.BY

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"Солигорск - Новости"
 
 
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4 мая 2019 22:04 1866 Лучших граций выбрали в Солигорске. ФОТОФАКТ. ...
 
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