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Лучших граций выбрали в Солигорске. ФОТОФАКТ. Автор: Эдуард Кидяев. ИСТОЧНИК: МЛЫН.BY

Традиционное весеннее шоу — конкурс ритмической гимнастики «Красота и грация» подарили жителям шахтерской столицы учащиеся педагогического отделения Солигорского государственного колледжа.

Полюбоваться танцевальным мастерством и грацией участниц собрались их педагоги и друзья. Случайными зрителями стали и горожане, которые с интересом наблюдали за действом и дарили каждой команде аплодисменты.



— Это самое популярное в нашем колледже состязание, оно проходит в рамках круглогодичной спартакиады среди учащихся, — отмечает методист учреждения образования Оксана Гуринович. — Отрадно осознавать, что конкурс очень ждут и всегда старательно к нему готовятся.







На суд жюри и зрителей представили творческие номера 11 команд. Учащиеся готовились к конкурсу не один месяц: подбирали музыкальное сопровождение, тщательно продумывали движения и наряды.









Главными критериями оценки стали стиль, артистизм, синхронность, хореография. Каждое из выступлений запомнилось оригинальностью и креативом. Но, по мнению жюри, самыми грациозными и артистичными показали себя будущие воспитатели, которые и завоевали первое место.









Как отметила методист Солигорского колледжа, в числе основных задач конкурса — формирование у учащихся позитивного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, а также привлечение молодежи к активному отдыху, спорту и физкультуре. Как видим, у педагогов учебного заведения это хорошо получается!