|
С праздником уважаемые коллеги — с Днём ПЕЧАТИ!
16.05.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
4 мая 2019 21:28 1680
С праздником уважаемые коллеги - с Днём ПЕЧАТИ!
5 мая — профессиональный праздник всей нашей «пишущей братии», День печати. Его отмечают журналисты, корреспонденты, редакторы и представители многих других профессий, причастных к выпуску газет, журналов, а с некоторых пор и электронных изданий.
Мастерство, талант, принципиальность отличительные черты солигорской журналистики. На любой информационной площадке в газете, на телевидении или на радио вы стремитесь быть оперативными, откровенными, честными.
Пусть вашей работе сопутствуют успех, вдохновение и творческий азарт. Пусть в сюжетах и рубриках, как и в жизни, будет побольше добрых слов и хороших новостей!
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
4 мая 2019 21:28 1680 С праздником уважаемые коллеги - с Днём ПЕЧАТИ! ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)