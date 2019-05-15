С праздником уважаемые коллеги — с Днём ПЕЧАТИ!

5 мая — профессиональный праздник всей нашей «пишущей братии», День печати. Его отмечают журналисты, корреспонденты, редакторы и представители многих других профессий, причастных к выпуску газет, журналов, а с некоторых пор и электронных изданий. Уважаемые журналисты средств массовой информации Солигорского края! Примите от нашего информационно-новостного портала «Солигорск Новости» Солигорского региона поздравления с Днем печати!

Мастерство, талант, принципиальность отличительные черты солигорской журналистики. На любой информационной площадке в газете, на телевидении или на радио вы стремитесь быть оперативными, откровенными, честными.



Информационно-новостной портал «Солигорск-Новости» Солигорского региона с огромным уважением поздравляет коллег по информационному цеху: коллектив общественно-политического издания «Шахцёр» и его главного редактора Наталью Павленко, коллектив сайта и газеты «Лидер-Пресс» и его главного редактора Сергея Квиткевича, коллектив газеты «Калийщик Солигорска» и его главного редактора Наталью Царикевич.



Желаем, чтобы работа всегда была в радость и дарила удовольствие! Во все времена средства массовой информации были и остаются главным посредником между властью и гражданами, источником полезной и актуальной информации. Вы те, кто держит руку на пульсе эпохи. Ваш труд позволяет всем нам ориентироваться в современных условиях.

