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С праздником уважаемые коллеги — с Днём ПЕЧАТИ!

16.05.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


4 мая 2019 21:28 1680

С праздником уважаемые коллеги - с Днём ПЕЧАТИ!

Автор: Эдуард Кидяев.

5 мая — профессиональный праздник всей нашей «пишущей братии», День печати. Его отмечают журналисты, корреспонденты, редакторы и представители многих других профессий, причастных к выпуску газет, журналов, а с некоторых пор и электронных изданий.

Уважаемые журналисты средств массовой информации Солигорского края! Примите от нашего информационно-новостного портала «Солигорск Новости» Солигорского региона поздравления с Днем печати! 

С праздником уважаемые коллеги — с Днём ПЕЧАТИ!

Мастерство, талант, принципиальность отличительные черты солигорской журналистики. На любой информационной площадке в газете, на телевидении или на радио вы стремитесь быть оперативными, откровенными, честными.

Информационно-новостной портал «Солигорск-Новости» Солигорского региона с огромным уважением поздравляет коллег по информационному цеху: коллектив общественно-политического издания «Шахцёр» и его главного редактора Наталью Павленко, коллектив сайта и газеты «Лидер-Пресс» и его главного редактора Сергея Квиткевича, коллектив газеты «Калийщик Солигорска» и его главного редактора Наталью Царикевич.

Желаем, чтобы работа всегда была в радость и дарила удовольствие! Во все времена средства массовой информации были и остаются главным посредником между властью и гражданами, источником полезной и актуальной информации. Вы те, кто держит руку на пульсе эпохи. Ваш труд позволяет всем нам ориентироваться в современных условиях.

С праздником уважаемые коллеги — с Днём ПЕЧАТИ!

Пусть вашей работе сопутствуют успех, вдохновение и творческий азарт. Пусть в сюжетах и рубриках, как и в жизни, будет побольше добрых слов и хороших новостей!

С праздником вас, уважаемые сотрудники средств массовой информации! Успехов вам в вашей нелегкой, но такой важной работе!

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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4 мая 2019 21:28 1680 С праздником уважаемые коллеги - с Днём ПЕЧАТИ! ...
 
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