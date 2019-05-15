Информационно-пропагандистская группа во главе с Геннадием Бычко встретилась с коллективом районной больницы

Источник материала: Светлы шлях

Информационно-пропагандистская группа (ИПГ), которую возглавляет заместитель председателя Сморгонского райисполкома Геннадий Бычко, 16 мая в Единый день информирования населения встретилась с работниками районной больницы.

В этой группе помимо представителей и руководителей местных служб присутствовали члены областной ИПГ – военный комиссар Гродненской области Вячеслав Раманенко и председатель Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Владислав Голяк.





Геннадий БЫЧКО, заместитель главного врача Сморгонской ЦРБ Виталий КРУПОВИЧ и Вячеслав РАМАНЕНКО

Кроме основных вопросов этого мероприятия («Ключевые аспекты Послания Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко Белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь»; «Занятость детей на каникулах и обеспечение их безопасности»; «О вреде табакокурения») был рассмотрен ряд вопросов, касающихся частного характера.





Вячеслав РАМАНЕНКО





Во дворе по ул. Западаная 5 на одной из детских площадок коммунальники убрали горку. По мнению жильцов, работники ЖРЭС должны были установить на ее месте новую. Комментируя эту ситуацию, заместитель директора ЖРЭС Сморгонского района Елена Николайчик ответила, что детская та горка была в аварийном состоянии, и дабы избежать травм детей ее убрали. Финансовых средств на установку новой у предприятия пока нет. Как выход из сложившейся ситуации Елена Николайчик предложила заинтересованным молодым семьям сообща купить новую горку.





Людей интересовало, будет ли в этом году в Сморгони в связи с реконструкцией ул. Советской и пешеходного бульвара вдоль главной автомобильной артерии города традиционное праздничное шествие выпускников школ. Геннадий Бычко положительно ответил на этот вопрос. Он сказал, что ремонтные работы не помешают параду выпускников.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.