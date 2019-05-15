ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко назначил новых глав районов, ректоров и директоров заводов

16.05.2019 16:35 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Лукашенко назначил новых глав районов, ректоров и директоров заводов
Фото из открытых источников

Как стало известно, 16 мая глава государства принял ряд важных кадровых решений. В частности, по информации официального сайта пресс-службы президента Беларуси, Александр Лукашенко назначил:

Лукашенко назначил новых глав районов, ректоров и директоров заводов Владимир Дворник назначен вице-премьером Беларуси

  • Кильчевского Александра Владимировича – заместителем Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси;
  • Иванца Андрея Ивановича – главным ученым секретарем Национальной академии наук Беларуси;
  • Фисенко Игоря Валентиновича – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Княжестве Монако и Португальской Республике по совместительству.

Президент также дал согласие на назначение:

  • Кулака Виталия Владимировича – председателем Жабинковского райисполкома;
  • Бисуна Юрия Юрьевича – председателем Пружанского райисполкома;
  • Ткачука Анатолия Владимировича – председателем Ивановского райисполкома;
  • Лугиной Татьяны Алексеевны – председателем Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности;
  • Кушнаренко Алексея Ивановича – генеральным директором государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз»;
  • Иванковича Валерия Валерьевича – генеральным директором ОАО «Минский автомобильный завод» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»;
  • Иванькова Григория Ивановича – генеральным директором ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш»;
  • Довгало Александра Станиславовича – генеральным директором республиканского производственно-торгового унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания»;
  • Шутилина Вячеслава Юрьевича – ректором учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет»;
  • Великанова Виталия Викторовича – ректором учреждения образования «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия»;
  • Маханько Вадима Леонидовича – генеральным директором республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству»;
  • Костюкова Игоря Анатольевича – первым заместителем Министра архитектуры и строительства;
  • Ананича Алексея Ивановича – заместителем Министра архитектуры и строительства;
  • Гриба Михаила Вячеславовича – членом Витебского блисполкома;
  • Шика Кирилла Ивановича – членом Миноблисполкома;
  • Кубракова Ивана Владимировича – членом Мингорисполкома.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 мая президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел ряд кадровых вопросов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кітайскія ракеты і беларускі “Вялікі брат”: самае цікавае на MILEX-2019
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика