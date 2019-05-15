Лукашенко назначил новых глав районов, ректоров и директоров заводов

Как стало известно, 16 мая глава государства принял ряд важных кадровых решений. В частности, по информации официального сайта пресс-службы президента Беларуси, Александр Лукашенко назначил:
- Кильчевского Александра Владимировича – заместителем Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси;
- Иванца Андрея Ивановича – главным ученым секретарем Национальной академии наук Беларуси;
- Фисенко Игоря Валентиновича – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Княжестве Монако и Португальской Республике по совместительству.
Президент также дал согласие на назначение:
- Кулака Виталия Владимировича – председателем Жабинковского райисполкома;
- Бисуна Юрия Юрьевича – председателем Пружанского райисполкома;
- Ткачука Анатолия Владимировича – председателем Ивановского райисполкома;
- Лугиной Татьяны Алексеевны – председателем Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности;
- Кушнаренко Алексея Ивановича – генеральным директором государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз»;
- Иванковича Валерия Валерьевича – генеральным директором ОАО «Минский автомобильный завод» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»;
- Иванькова Григория Ивановича – генеральным директором ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш»;
- Довгало Александра Станиславовича – генеральным директором республиканского производственно-торгового унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания»;
- Шутилина Вячеслава Юрьевича – ректором учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет»;
- Великанова Виталия Викторовича – ректором учреждения образования «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия»;
- Маханько Вадима Леонидовича – генеральным директором республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству»;
- Костюкова Игоря Анатольевича – первым заместителем Министра архитектуры и строительства;
- Ананича Алексея Ивановича – заместителем Министра архитектуры и строительства;
- Гриба Михаила Вячеславовича – членом Витебского блисполкома;
- Шика Кирилла Ивановича – членом Миноблисполкома;
- Кубракова Ивана Владимировича – членом Мингорисполкома.