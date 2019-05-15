В Instagram появились аккаунты Николая Лукашенко. Разбираемся, фейк или правда

Источник материала: Tut.by

Сын Александра Лукашенко, 14-летний Николай, становится настоящей звездой соцсетей. Все началось с фотографии, сделанной в апреле во время визита президента Беларуси в Китай: юноша оказался настолько стильным, что пользователи TikTok (в основном девушки-подростки) даже запустили челлендж — снимали свою реакцию на снимок Николая.



Фото: Reuters

К огорчению его поклонниц, сын белорусского президента не зарегистрирован в социальных сетях. Однако в последнее время в Instagram стали появляться профили с указанием «Официальная страница Николая Лукашенко». Попробовали разобраться, так ли это.

Что говорил Александр Лукашенко о странице сына

В 2016 году во время общения с представителями СМИ и блогерами из России Александр Лукашенко заявил , что Николая нет в социальных сетях. «Никаких страничек у Коли нет. И я не хочу, чтобы были, и запрещаю. Не надо сыну президента, особенно несовершеннолетнему, травмировать психику», — сообщил он.

У главы государства тоже нет личной страницы, несмотря на предложение пресс-секретаря Натальи Эйсмонт освоить соцсети. Но это не мешает появлению в Instagram фальшивых аккаунтов Александра Лукашенко, на один из которых за сутки подписалось около 15 тысяч человек.

Профили, якобы принадлежащие младшему сына президента, были и ранее. Однако недавно были созданы две страницы, которые массово набирают подписчиков и утверждают, что их ведет лично Николай. Изучили эти аккаунты.



Изображение: Instagram nikolay. lukashenko

На сегодня это самая успешная страница «сына президента» — почти 19 тысяч подписчиков. Первое фото было запощено две недели назад: на нем изображен Александр Лукашенко вместе с сыном рядом с Владимиром Путиным. Снимок взят с официального сайта президента России.



Изображение: Instagram nikolay. lukashenko



Изображение: Instagram nikolay. lukashenko

Всего на странице 14 публикацией. Правда, нет ни одной, которая бы подтверждала подлинность аккаунта. В частности, фото , где Николай держит в руках диплом «За духоўнае адраджэнне», взято со страницы продюсера Евгения Олейника. А снимки из храма на Пасху подозрительно напоминают кадры из официальных репортажей .

Единственное, что можно назвать личным, так это снимок Николая рядом с юношей в футболке с логотипом спортивной школы «Динамо». Известно, что сын президента играет в хоккей и выступает за команду «Грифоны» Центрального района Минска. Возможно, подросток сфотографировался с Николаем после матча.



Изображение: Instagram nikolay. lukashenko

Человек, ведущий профиль, просит в сториз о подписках — аккаунту с большим количеством «живых» подписчиков проще получить заветнуюю галочку. Но одних подписчиков недостаточно: без подтверждения личности, например, паспорта с фото, заявка не будет удовлетворена.





Аккаунт не ответил на наш вопрос в директ.





Еще один аккаунт, утверждающий, что он является настоящей страницей Николя. Здесь гораздо меньше подписчиков — около четырех тысяч.

Всего запощено 11 снимков: это опять же кадры из видеорепортажа о Пасхе, фото агентства Sputnik, сделанное 9 мая, снимок холла Дворца Независимости, изображение гостиницы в Березинском заповеднике, взятое с сайта «Белинтуриста», и чьей-то ноги на фоне музыкантов. Никаких уникальных кадров замечено не было.



Изображение: Instagram lukashenko_nikolay

Создатель профиля утверждает, что это реальная страница. В одном из постов он даже нападает на другую страницу, призывая жаловаться на «фейк». «На фото пост со странички фейка (и его лицо). Этого вам мало?», — пишет автор.



Изображение: Instagram lukashenko_nikolay

В качестве доказательства аноним апеллирует к тому, что он создал страницу Николая Лукашенко в ВК еще в 2014 году. Действительно, первое фото было запощено в ВКонтакте 5 лет назад, после чего последовал долгий перерыв, и в 2017-м стали появляться снимки из открытого доступа, например, из видеорепортажа о сборе картофеля или чужих профилей. Никаких других доказательств приведено не было.



Фото в ВК «Николая» взято из профиля в Instagram zavodfoto, участвовашего в 2018 году в пресс-конференции Александра Лукашенко

В сториз аккаунта опять же говорится о том, что для верификации нужны новые подписчики. Также автор обещает за упоминания в ленте и сториз личную встречу с Николаем Лукашенко.





Аккаунт-шутка

Среди страниц, уверяющих, что они ведутся лично Николаем, выделяется профиль kolya_lukashenko . Создатель не скрывает, что это всего лишь шутка: «Для тупых людей, я не Коля!!! Создано смеха ради, не воспринимайте в серьёз. Кто не понимает сарказма прошу уйти)», — пишет он в шапке аккаунта (орфография и пунктуация сохранены).

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт пока не ответила на наш вопрос, есть ли у Николая Лукашенко официальная страница.