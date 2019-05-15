Глава государства поставил перед новым руководителем «Беллегпрома» задачу оздоровить отрасль лёгкой промышленности

Источник материала: Полесская правда



Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал обеспечить равные условия работы для всех субъектов хозяйствования в сфере легкой промышленности независимо от формы собственности. Об этом глава государства заявил сегодня, согласовывая нового руководителя Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности.

«Надо, в конце концов, привести все субъекты хозяйствования в равные условия — и частные, и индивидуальные, и мешочников (они обижаются, что я их так называю, а как иначе?), чтобы все были в равных условиях, как госпредприятия. Пусть конкурируют», — сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, несмотря на то, что со времен Советского Союза в Беларуси сохранилась и получила развитие мощная база в сфере легкой промышленности, в настоящее время страна импортирует значительные объемы соответствующей продукции.

«Сегодня разного рода тряпье привозим из-за границы, а у себя якобы не можем производить. Это видно и внешне, и по экономическим показателям», — констатировал Президент.

Глава государства поставил перед новым руководителем «Беллегпрома» задачу оздоровить отрасль, обновить кадровый состав.

«Надо встряхнуть аппарат. Не хотят работать, значит нужно новых людей вводить. Времени на раскачку практически нет. Надо раскрутить те предприятия, которые сегодня могут работать (их немало)», — потребовал Президент. «Особое внимание следует обратить на проблемные предприятия, в частности, ОАО «Сукно» и «Камволь». По «Камволю» просто надо начинать работать как следует. Это не дело. У вас даже в Пинске не было такого уровня, как у них», — сказал Александр Лукашенко, обращаясь к новому руководителю «Беллегпрома» Татьяне Лугиной, которая ранее возглавляла Пинское промышленно-торговое объединение «Полесье». — Работать, видимо, не хотят».

Глава государства поручил новому руководителю разобраться в ситуации на предприятиях, принять действенные меры, а со своей стороны пообещал всяческое содействие. «Конечно, будет непросто поднять этот пласт. Но вы всегда можете рассчитывать в том числе и на мою поддержку», — заверил он.