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Скоро это будут есть все. Эксперт ООН рассказала о насекомоядном будущем человечества

16.05.2019 18:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Скоро это будут есть все. Эксперт ООН рассказала о насекомоядном будущем человечества

фото: 1zoom.ru

Дефицит продовольствия и поиск питательных и экологичных продуктов заставляет мир обращаться к нетрадиционным источникам питания, и самый перспективный среди них - съедобные насекомые. Говорят, мука из сверчков по вкусу напоминает фундук...

"В мире сейчас наблюдается определенно не то чтобы движение, а интерес, особенно в том, что касается поиска не только питательной, но экологически чистой еды… Пищевая ценность насекомых зависит от их вида стадии роста и места обитания: но в целом они содержат высокое количество белка, которое можно сравнить с рыбой, насыщенные жирные кислоты – они очень полезны для страдающих от недоедания детей, а также клетчатку, фосфор, магний и цинк", - рассказала РИА Новости один из ведущих экспертов в Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Джулия Муир.

По словам директора предприятия, которое несколько лет выращивает сверчков под Турином, "статистика потребления говорит о том, что к 2050 году, если мы не найдем другого источника белка, его в мире не хватит на всех". Секрет питательной ценности сверчков, по его словам, кроется, прежде всего, в высочайшем содержании белка. Кроме того, сверчки, потребляют в две тысячи раз меньше воды, чем быки и коровы, и требуют почти в шесть раз меньше корма в пересчете на килограмм.

"В природе нет ничего, что в сухом виде содержало бы 60-70% протеина. Производство килограмма белка, полученного из насекомых, приводит к выбросу в атмосферу 1% углекислого газа по сравнению с белком животного происхождения", - заявил руководитель Italian Cricket Farm Иван Альбано.

По словам Альбано, сверчки могут попасть в рацион каждого человека в виде муки, которая добавляется в пропорции один к девяти в любую выпечку или тесто для пасты. В виде муки они напоминают измельченный фундук, поскольку при производстве подвергаются частичной обжарке. Также бизнесмен выразил уверенность, что "общеевропейское разрешение на производство питания позволило бы кормить итальянскими сверчками не только животных, но и людей".

Джулия Муир вместе с тем уверена, что насекомые не могут стать единственным решением проблемы мирового голода, поскольку "они сейчас недооценены". При этом, она отметила, что "такие организации, как Всемирная продовольственная программа (ВПП ООН) могут включить ингредиенты из насекомых в обогащенные наборы продуктов питания".

Говоря о потенциале новых видов продовольствия, Муир назвала хорошим знаком изменения в законодательства европейских стран, которые разрешат использовать насекомых для питания человека.

"Хотя у людей есть определенный страх перед такими продуктами, в будущем с появлением четкого законодательства и их распространения мы увидим более быстрый рост. С другой стороны, это явление уже существует", - заявила специалист всемирной организации. - Мы увидим больше продуктов на рынке, возможно, в которых будут присутствовать "невидимые" ингредиенты из насекомых, например, мука из сверчков или порошки. В последние десять лет появились энергетические батончики и снэки. Такой формат может быть более привлекательным на Западе, скажем так. На глобальном уровне мы увидим рост применения насекомых в качестве кормов, где будут востребованы их преимущества с точки зрения питательности и защиты окружающей среды".

 
 
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Дефицит продовольствия и поиск питательных и экологичных продуктов заставляет мир обращаться к нетрадиционным источникам питания, и самый перспективный среди...
 
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