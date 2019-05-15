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Тысячи мотоциклистов снова соберутся под Брестом на ежегодный байк-фестиваль
Источник материала: Tut.by
24−26 мая под Брестом пройдет ежегодный байк-фестиваль,
Эпицентром масштабного форума, как и ранее, станет лагерь «Орленок» возле трассы М1 в Жабинковском районе. Здесь расположатся палаточный городок и фестивальная сцена, на которой выступят такие коллективы, как PLUM BUM, «Вася Обломов», «Дай Дарогу!», Nizkiz.
Традиционный мотопарад по улицам Бреста пройдет в субботу, в 12.30. После масштабного заезда запланированы выступления мотокаскадеров и мотоконкурсы. Затем байкеры вернутся в «Орленок», где продолжится концертная программа.
Завершится байк-фестиваль 26 мая.
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Традиционный мотопарад по улицам Бреста пройдет в субботу, в 12.30.
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