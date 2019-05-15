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Меркель не собирается занимать важных постов в ЕС после окончания канцлерства

16.05.2019 17:59 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Канцлер Германии Ангела Меркель исключила перспективу работы на какой-либо из ведущих должностей в руководстве ЕС после окончания канцлерского срока.

"Я не буду кандидатом на другой политический пост, неважно, где, в том числе в Европе", - сказала канцлер журналистам в четверг по итогам переговоров с премьером Нидерландов Марком Рютте.

После интервью Меркель газете "Зюддойче цайтунг" некоторые журналисты в ФРГ решили, что канцлер может занять место председателя Евросовета. В интервью канцлер заявила, что в будущем будет "еще больше, чем раньше, способствовать будущему Европы". Планируется, что Меркель останется на посту канцлера ФРГ до 2021 года.

 
 
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Канцлер Германии Ангела Меркель исключила перспективу работы на какой-либо из ведущих должностей в руководстве ЕС после окончания канцлерского срока. "Я не буду...
 
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