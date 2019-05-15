Первый замминистра связи Шедко подал в отставку

Источник материала: Интерфакс

Первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси Дмитрий Шедко подал заявление об отставке, сообщил портал TUT.BY .

"В данный момент нахожусь в отпуске. Несколько недель назад я обратился в правительство с просьбой об отставке. Надеюсь, сегодня будет получено согласие главы государства", - сказал Шедко порталу.

По его словам, "в дальнейшем я собираюсь работать и жить в Беларуси". "Сейчас есть новые интересные предложения. Не до пенсии же работать на одном месте", - пояснил он свое решение.

Дмитрий Шедко родился в 1979 году в Минске. Окончил БГУИР и Академию управления при президенте. Работал в ЦК БПСМ, помощником генерального директора, ведущим специалистом ЗАО "ТКД Юниспектр", ответственным секретарем, заместителем главного редактора, а затем и главредом журнала "Планета", который основал "Белтрансгаз" (сейчас Газпром трансгаз Беларусь). В 2011 году Шедко стал заместителем министра информации, а спустя несколько лет первым замминистра связи и информатизации.

В Минсвязи Шедкой занимается вопросами реализации единой государственной политики в области электросвязи, госрегулирования и управления деятельностью операторов электросвязи, определения приоритетных направлений развития электросвязи. Курировал деятельность РУП "Белтелеком", генеральный директор которого Сергей Сиводедов в начале мая задержан КГБ за получение взятки.