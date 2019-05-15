Cirque du Soleil представляет в Минске первое в истории цирка акробатическое шоу на льду

Источник материала: Интерфакс

В феврале 2020 года знаменитая канадская труппа привезет в Минск CRYSTAL – первую за 35-летнюю историю цирка постановку на льду. И это будет настоящий вызов гравитации!



От уличного шоу к мировому успеху

Cirque du Soleil удивляет поклонников по всему миру уже более тридцати лет. Когда-то история цирка началась с 20 уличных артистов, которых собрал основатель будущей труппы Ги Лалиберте. Любовь к красочным представлениям, огненным шоу и музыкальным номерам вдохновила амбициозных артистов на создание уличного театра. А позже труппа решила организовать в небольшом городке вблизи Квебека фестиваль, куда приглашались фокусники, акробаты, циркачи со всего мира. А там появилась смелая мысль: не приглашать к себе артистов из разных стран, а собрать их в одну труппу и путешествовать с яркими шоу по всему земному шару.

Впервые Cirque du Soleil («Цирк Солнца») выступил на 450-летии Квебека. Чтобы доказать, что труппа достойна этой чести, Ги Лалиберте прошел 90 км на ходулях! С тех пор артисты беспрерывно восхищают своими шоу зрителей в десятках стран. За годы истории самого знаменитого цирка в мире его постановки увидели 180 миллионов человек в более чем 450 городах на 6 континентах.

За каждым шоу стоит отдельная история, сотни ярчайших костюмов, десятки завораживающих сюжетов и чарующая музыка, написанная специально для постановки.

Два искусства сплелись воедино

Шоу CRYSTAL, уже полюбившееся зрителям в Северной Америке, только начинает путешествие по нашему континенту. Оно наполнено захватывающими трюками, от которых замирает сердце и перехватывает дыхание. В разработке сценария принял участие четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию Курт Браунинг. Авторы шоу подчеркивают, что CRYSTAL разрушает традиционные формы ледового шоу и создает уникальное зрелище. В этом новом шоу зрители откроют бесконечные возможности, которые лед прибавляет к силе циркового искусства. Два красивейших искусства объединились в одно целое впервые!



Захватывающий путь к себе

Миссия Cirque du Soleil – пробуждать воображение и чувства, вызывать глубокие эмоции. Поэтому каждая постановка – это еще и восхитительная сказка, которую никто не сможет рассказать так, как Cirque du Soleil.

В центре сюжета CRYSTAL – история удивительно смелой и чистой сердцем девушки, чьё имя дало название представлению. Правда, о своей исключительности она еще не знает: перед зрителем предстает одинокая, немного потерянная, но очень романтичная Кристалл. Она чувствует, что ее не понимают, да и сама она разучилась слушать себя.

Девушка решает, что от одиночества ее спасет любимое занятие – катание на коньках по зимнему озеру. Зов сердца не подводит героиню – она оказывается в удивительном мире, где ей предстоит пройти десятки испытаний, чтобы проверить себя и поверить в свою уникальность. Отражение Кристалл – более смелая и дерзкая девушка – становится проводником героини в сказочном мире. Ее цель – вдохновить Кристалл, пробудить в ней жажду творчества и приумножить веру в себя,



Помимо невероятной главной героини и её отражения, настроение создают и другие персонажи. Есть в истории и Тени, иногда побуждающие действовать, а порой разрушающие и губительные. И, конечно, Клоун – настоящий друг, о котором мечтает каждый.

Секреты волшебства

Колорит постановке придает международный состав труппы, представленный 43 артистами и белее чем 40 членами команды из 21 страны.

Добавляют волшебства еще и костюмы. Каждый из них создан вручную, как и для любой другой постановки цирка. Только представьте: в год сотни мастеров шьют 16 000 предметов одежды! Каждый персонаж примерит по 3-4 образа в течение всего шоу.

Приостановить реальность и погрузить зрителей в волнующую историю о самопознании помогут поразительные декорации с применением уникальной технологии 3D-mapping. Она позволяет переносить 3D-изображение на любую поверхность, даже если та находится в движении. Все благодаря особым проекторам, каждый из которых может охватить до 400 квадратных метров. Эта технология стала основой для появления особого, интерактивного визуального искусства, позволяющего преобразовать архитектурные сооружения, театральные площадки и концертные залы в сказочные «живые» декорации.

Помимо захватывающих дух трюков и масштабных декораций, CRYSTAL покоряет публику завораживающей музыкой. Впервые саундтрек постановки дополняется специально подготовленными аранжировками на всемирно известные хиты Beyonce, Нины Симон, U2 и Sia. Мелодии, знакомые каждому, помогают лучше раскрыть сюжет и словно прокладывают мост между сказкой и реальностью.



Шоу CRYSTAL – это не классическая постановка Cirque du Soleil, которая покорит зрителя совершенно любого возраста. Будь то малыш, всё ещё верящий в сказки, или совсем взрослый человек, уже начинающий забывать о волшебстве. CRYSTAL подарит каждому возможность на несколько часов оказаться в удивительной сказке и, вдохновившись примером нежной и храброй героини, поверить в реальность самых смелых мечтаний. Вихрь из захватывающих номеров покажут на «Минск-Арене» в феврале 2020 года.

Расписание представлений:

Пятница, 7 февраля 20:00

Суббота, 8 февраля 16:30

Суббота, 8 февраля 20:00

Стоимость билетов от Br 45 до Br 180

Детям до 12 лет скидка 10%

Групповые билеты от 5 человек скидка 10%

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Благодарность нашему спонсору в Республике Беларусь – ŠKODA.

Фото: Мэтт Бёрд