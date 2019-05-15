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Лукашенко требует равных условий работы госпредприятий легпрома и "мешочников"

16.05.2019 16:54 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал обеспечить равные условия работы для всех субъектов хозяйствования в сфере легкой промышленности независимо от формы собственности, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласовывая назначение нового руководителя "Беллегрома" Татьяны Лунгиной, Лукашенко заявил: "Надо, в конце концов, привести все субъекты хозяйствования в равные условия - и частные, и индивидуальные, и мешочников (они обижаются, что я их так называю, а как иначе?), чтобы все были в равных условиях, как госпредприятия. Пусть конкурируют".

По его словам, несмотря на то, что со времен Советского Союза в Беларуси сохранилась и получила развитие мощная база в сфере легкой промышленности, в настоящее время страна импортирует значительные объемы соответствующей продукции. "Сегодня разного рода тряпье привозим из-за границы, а у себя якобы не можем производить. Это видно и внешне, и по экономическим показателям", - сказал президент.

Лукашенко также потребовал от  нового руководителя "Беллегпрома" оздоровить отрасль, обновить кадровый состав. "Надо встряхнуть аппарат. Не хотят работать, значит нужно новых людей вводить. Времени на раскачку практически нет. Надо раскрутить те предприятия, которые сегодня могут работать", - отметил президент.

Кроме того, глава государства попросил обратить особое внимание на проблемные предприятия, в частности, ОАО "Сукно" и "Камволь". "По "Камволю" просто надо начинать работать как следует. Это не дело. У вас даже в Пинске не было такого уровня, как у них. Работать, видимо, не хотят", -  заявил он.

Президент поручил новому руководителю разобраться в ситуации на предприятиях, принять действенные меры, а со своей стороны пообещал всяческое содействие. "Конечно, будет непросто поднять этот пласт. Но вы всегда можете рассчитывать в том числе и на мою поддержку", - заверил Лукашенко.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал обеспечить равные условия работы для всех субъектов хозяйствования в сфере легкой промышленности независимо...
 
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