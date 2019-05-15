В Беларуси ужесточат требования к продаже сигарет и еще больше прижмут курильщиков

Источник материала: Вороновская газета





Купить табачные изделия в крупных магазинах, павильонах можно будет только в специальных отделах, передает корреспондент агентства «Минск-Новости» .

Об этом сообщил 16 мая министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, представляя депутатам проект постановления так называемого антитабачного декрета.

Министр пояснил, что Декрет Президента Республики Беларусь от 24 января 2019 года № 2 (в обиходе антитабачный) предусматривает корректировку двух других декретов, регулирующих производство, оборот и потребление табачных изделий.

— Основной целью декрета № 2 является последовательное ограничение доступности табачных изделий, электронных систем курения, жидкостей для них, а также устройств для нагревания табака без его горения и тления, — отметил В. Колтович. — Документ направлен на предотвращение негативного влияния курения на здоровье нации, в частности на создание бездымной среды.

Среди основных нововведений — введение запрета на использование на вывесках торговых объектов слов, тождественных или сходных с наименованием видов табачных изделий.

— Кроме того, с 1 января 2020 года продажа сигарет, систем потребления табака, электронных систем курения и жидкостей в магазинах и павильонах с торговой площадью более 1 000 квадратных метров будет разрешена только в специализированных товарных отделах, — уточнил В. Колтович. – А с 1 января 2022-го вводится запрет на использование оборудования для хранения сигарет, размещаемого над кассами. Кстати, уже сегодня отдельные владельцы торговых объектов избавляются от них.

Также министр напомнил, что в Беларуси запрещена открытая выкладка сигарет (за исключением магазинов беспошлинной торговли) и их продажа лицам моложе 18 лет. Запрещено продавать курево в торговых автоматах и магазинах самообслуживания. Не позволено реализовывать сигареты, электронные сигареты с жидкостями к ним в магазинах, где продаются товары для детей и подростков.

Также нельзя реализовывать табачные изделия на ярмарках, в торговых точках учреждений здравоохранения, образования, физической культуры и спорта. Запрещена и реклама сигарет, а в перспективе запрет распространится и на жидкости для электронных систем курения.

Министр антимонопольного регулирования и торговли напомнил, что антитабачный декрет вступает в силу 27 июля 2019 года. С этого дня за курение на остановках общественного транспорта могут оштрафовать на сумму до 4 базовых величин (сейчас это 102 рубля). Согласно этому документу, курение запретят еще на детских площадках и в автомобилях, если в салоне находятся дети до 14 лет. И на пляжах можно будет подымить только в специально отведенных местах.

Декретом также предусмотрен полный запрет на курение, к примеру, во вспомогательных помещениях жилых домов, в лифтах, на территориях и в зданиях спортивно-оздоровительных лагерей, учреждений образования, в подземных переходах, на станциях метрополитена. Среди объектов, где курить разрешат в специально отведенных местах, — организации здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, а также оказывающие социальные услуги. В списке еще объекты торговли и бытового обслуживания, общественного питания, государственные органы, вокзалы и аэропорты.

minsknews.by