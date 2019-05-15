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Единый день информирования прошёл в ОАО «Вороновская сельхозтехника» (будет дополнено)

16.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Единый день информирования прошёл в ОАО «Вороновская сельхозтехника» (будет дополнено)

Сегодня, 16 мая, с работниками ведущего промышленного предприятия района  встретилась  информационная группа во главе с председателем Вороновского  райисполкома  Николаем Розумом.

Для ознакомления трудовому коллективу были предложены несколько тем. Главная —  «Ключевые аспекты Послания Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь». С ней присутствующих познакомила начальник сектора идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Лилия Сидорович.


Единый день информирования прошёл в ОАО «Вороновская сельхозтехника» (будет дополнено)

 – В своем  выступлении Александр Лукашенко обозначил основные достижения суверенной Беларуси за прошедшие практически 30 лет и определил основные приоритеты движения вперед, – отметила докладчик. – По словам Главы государства, актуальными задачами для страны остаются развитие экспорта, поиск своих ниш на мировом рынке, производство товаров и услуг, которые имеют устойчивый спрос, высокую конкурентоспособность, стабильную рентабельность. Беларусь индустриальная – наш путь развития. Цель – создание комфортной жизни в каждом уголке нашего края.


Единый день информирования прошёл в ОАО «Вороновская сельхозтехника» (будет дополнено)

На особом контроле агропромышленный комплекс. По мнению главы государства, первая задача для сельского хозяйства – жесточайшая диктатура технологий и производственная дисциплина. Вторая – активное освоение новых для страны видов продукции растениеводства и животноводства. Как отметил Александр Лукашенко, каждый район должен видеть и продвигать свою эффективную стратегию развития в сфере сельского хозяйства.


Единый день информирования прошёл в ОАО «Вороновская сельхозтехника» (будет дополнено)

На встрече  также была затронута тема занятости детей на каникулах и обеспечения их безопасности. Первый заместитель начальника Вороновского  РОЧС Руслан Стасюк  озвучил печальную статистику:  в прошлом году от воздействия внешних факторов  погибло 15 детей. Среди причин этой печальной статистики – беспечность самих родителей.

 

Актуальным   темам  вреда табакокурения и профилактике  сердечно-сосудистых заболеваний было посвящено  выступление главного  врача  УЗ «Вороновская ЦРБ» Александра  Ануфриева.


Единый день информирования прошёл в ОАО «Вороновская сельхозтехника» (будет дополнено)
Единый день информирования прошёл в ОАО «Вороновская сельхозтехника» (будет дополнено)

После обсуждения предложенных тем собравшиеся имели возможность задать волнующие их вопросы. Присутствующих  интересовали  вопросы оплаты больничных листов  членам семей, в которых кто-то из супругов не является занятым в экономике,  стандарты в обслуживании  дорожно-эксплуатационными службами  дорог  различного типа, поддержания порядка в населенных пунктах.

 

Татьяна Дудко.

Фото Олега Бельского.

 
 
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Сегодня, 16 мая, с работниками ведущего промышленного предприятия района  встретилась  информационная группа во главе с председателем Вороновского...
 
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