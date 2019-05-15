Единый день информирования прошёл в ОАО «Вороновская сельхозтехника» (будет дополнено)

Источник материала: Вороновская газета





Сегодня, 16 мая, с работниками ведущего промышленного предприятия района встретилась информационная группа во главе с председателем Вороновского райисполкома Николаем Розумом.

Для ознакомления трудовому коллективу были предложены несколько тем. Главная — «Ключевые аспекты Послания Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь». С ней присутствующих познакомила начальник сектора идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Лилия Сидорович.







– В своем выступлении Александр Лукашенко обозначил основные достижения суверенной Беларуси за прошедшие практически 30 лет и определил основные приоритеты движения вперед, – отметила докладчик. – По словам Главы государства, актуальными задачами для страны остаются развитие экспорта, поиск своих ниш на мировом рынке, производство товаров и услуг, которые имеют устойчивый спрос, высокую конкурентоспособность, стабильную рентабельность. Беларусь индустриальная – наш путь развития. Цель – создание комфортной жизни в каждом уголке нашего края.







На особом контроле агропромышленный комплекс. По мнению главы государства, первая задача для сельского хозяйства – жесточайшая диктатура технологий и производственная дисциплина. Вторая – активное освоение новых для страны видов продукции растениеводства и животноводства. Как отметил Александр Лукашенко, каждый район должен видеть и продвигать свою эффективную стратегию развития в сфере сельского хозяйства.







На встрече также была затронута тема занятости детей на каникулах и обеспечения их безопасности. Первый заместитель начальника Вороновского РОЧС Руслан Стасюк озвучил печальную статистику: в прошлом году от воздействия внешних факторов погибло 15 детей. Среди причин этой печальной статистики – беспечность самих родителей.

Актуальным темам вреда табакокурения и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний было посвящено выступление главного врача УЗ «Вороновская ЦРБ» Александра Ануфриева.











После обсуждения предложенных тем собравшиеся имели возможность задать волнующие их вопросы. Присутствующих интересовали вопросы оплаты больничных листов членам семей, в которых кто-то из супругов не является занятым в экономике, стандарты в обслуживании дорожно-эксплуатационными службами дорог различного типа, поддержания порядка в населенных пунктах.

Татьяна Дудко.

Фото Олега Бельского.