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Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Риме

16.05.2019 18:20 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Риме
Фото из открытых источников

В третьем круге теннисного турнира в Риме белоруска Виктория Азаренко (51-е место в рейтинге WTA) встречалась с испанкой Гарбинье Мугурусой (19), которая проводила второй поединок за день. Из-за плохих погодных условий вчерашние матчи были перенесены на сегодня и некоторым теннисисткам пришлось проводить несколько игр за сутки.

Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Риме Азаренко в драматичном матче обыграла шестую ракетку мира Свитолину

Матч начался с равной борьбы, однако после трех геймов испанка взяла медицинский тайм-аут из-за проблем с бедром. После паузы белоруска довела сет до победы. Вторая партия также началась с успеха Азаренко и при счете 3:1 в пользу нашей спортсменки Мугуруса решила отказаться от дальнейшей борьбы.

Итоговая победа Виктории Азаренко – 6:4, 3:1 (RET). Примечательно, что предыдущая встреча теннисисток в финале турнира в мексиканском Монтеррее также закончилась досрочно, однако тогда от дальнейшей борьбы из-за проблем со здоровьем отказалась белоруска.

В четвертьфинале турнира в Риме Виктория Азаренко встретится с победительницей противостояния между чешкой Каролиной Плишковой (7) и американкой Софией Кенин (37). Матч с участием белоруски предварительно состоится 17 мая. Напомним, ранее на турнире в Риме Азаренко нанесла поражение китаянке Чжан Шуай (48) и шестой ракетке мира украинке Элине Свитолиной.

Ранее из борьбы в одиночном разряде выбыли Александра Саснович (32) и Арина Соболенко (10). В то же время четыре белоруски остаются в борьбе в парном разряде турнира в Риме. Помимо Азаренко, Соболенко и Саснович, в соревнованиях участвует Лидия Морозова.

Турнир в Риме продлится до 19 мая.

 
 
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