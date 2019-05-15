Мэр Нью-Йорка заявил о президентских амбициях









Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в четверг объявил о своем выдвижении в президенты, подчеркнув, что его достижения на посту главы крупнейшего города страны делают его идеальным противником для Дональда Трампа. 57-летний де Блазио, ставший 24-м кандидатом от Демократической кампании, запустил свою кампанию под лозунгом «Трудящиеся прежде всего».





В опубликованном в четверг видеоролике де Блазио вернулся к теме неравенства доходов, которая была одним из центральных элементов его кампании в 2013 году.





«Люди по всей стране чувствуют, что застряли на одном месте или двигаются назад, – заявил он. – Но богатые становятся еще богаче».





В выходные де Блазио отправится с первыми предвыборными акциями в Айову и Южную Каролину.





Мэр напомнил о победах прогрессивного крыла под его руководством, среди которых – введение общедоступного дошкольного образования и оплачиваемого больничного, а также повышение минимальной заработной платы до 15 долларов в городе, население которого составляет 8 миллионов человек – больше, чем в большинстве американских штатов.





Он пообещал оказать решительное сопротивление Трампу: «Не отступайте перед задирой. Дайте ему отпор».





Трамп в четверг выступил с критикой в адрес де Блазио в своем «Твиттере», назвав его «худшим мэром в США». «Если вам нужны высокие налоги и преступность, он – ваш кандидат. Нью-Йорк его ненавидит!» – написал президент.









Де Блазио – уже третий подряд мэр Нью-Йорка с президентскими амбициями. Бывший мэр-республиканец Руди Джулиани, покинувший пост в 2001 году, безуспешно баллотировался в 2008 году, а Майкл Блумберг несколько раз всерьез рассматривал возможность выдвинуть свою кандидатуру, как в качестве демократа, так и в качестве независимого кандидата.





Большинство ньюйоркцев, судя по всему, невысоко оценивают шансы де Блазио. Как показал апрельский опрос Университета Куиннипиак, более чем три четверти жителей города не считают, что ему следует баллотироваться.