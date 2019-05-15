







Создатели петиции заявили, что продюсеры и сценаристы сериала Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс доказали свою некомпетентность, когда у них нет исходного материала, на который можно опереться. Речь идет о том, что финальные части цикла романов Джорджа Мартина «Песнь Льда и Огня» — основы «Игры престолов» — еще не завершены.





«Этот сериал заслуживает финального сезона, который имеет смысл», — написал автор предложения, Dylad D из Техаса.





Что еще известно:

Шоу показывают с 2011 года. Последняя, шестая серия финального сезона «Игры престолов» выйдет 19-20 мая. Как пишет «Кинопоиск», последняя часть сериала разделила зрителей: одни считают, что Бениофф и Уайсс испортили весь проект и забыли про важные сюжетные линии, другие — поддерживают авторов и главное, знать куда смотреть.





Согласно оценкам на Rotten Tomatoes, восьмой сезон «Игры престолов» получил самый низкий рейтинг за всю историю сериала. При этом его четвертая и пятая серии также не получили высоких оценок.