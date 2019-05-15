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Зрители требуют переснять последний сезон "Игры престолов"

16.05.2019 17:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Фанаты телесериала «Игра престолов» создали петицию на Change.org и потребовали от канала HBO переснять восьмой сезон шоу. На момент публикации их поддержали около 413 тысяч человек.



Создатели петиции заявили, что продюсеры и сценаристы сериала Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс доказали свою некомпетентность, когда у них нет исходного материала, на который можно опереться. Речь идет о том, что финальные части цикла романов Джорджа Мартина «Песнь Льда и Огня» — основы «Игры престолов» — еще не завершены.

«Этот сериал заслуживает финального сезона, который имеет смысл», — написал автор предложения, Dylad D из Техаса.

Что еще известно:

Шоу показывают с 2011 года. Последняя, шестая серия финального сезона «Игры престолов» выйдет 19-20 мая. Как пишет «Кинопоиск», последняя часть сериала разделила зрителей: одни считают, что Бениофф и Уайсс испортили весь проект и забыли про важные сюжетные линии, другие — поддерживают авторов и главное, знать куда смотреть. 

Согласно оценкам на Rotten Tomatoes, восьмой сезон «Игры престолов» получил самый низкий рейтинг за всю историю сериала. При этом его четвертая и пятая серии также не получили высоких оценок.

 
 
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Фанаты телесериала «Игра престолов» создали петицию на Change.org и потребовали от канала HBO переснять восьмой сезон шоу. На момент публикации их поддержали около 413...
 
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