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Зрители требуют переснять последний сезон "Игры престолов"
Источник материала: Партизан
Фанаты телесериала «Игра престолов» создали петицию на Change.org и потребовали от канала HBO переснять восьмой сезон шоу. На момент публикации их
Создатели петиции заявили, что продюсеры и сценаристы сериала Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс доказали свою некомпетентность, когда у них нет исходного материала, на который можно опереться. Речь идет о том, что финальные части цикла романов Джорджа Мартина «Песнь Льда и Огня» — основы «Игры престолов» — еще не завершены.
«Этот сериал заслуживает финального сезона, который имеет смысл», — написал автор предложения, Dylad D из Техаса.
Что еще известно:
Шоу показывают с 2011 года. Последняя, шестая серия финального сезона «Игры престолов» выйдет 19-20 мая. Как пишет «Кинопоиск», последняя часть сериала разделила зрителей: одни считают, что Бениофф и Уайсс испортили весь проект и забыли про важные сюжетные линии, другие — поддерживают авторов и главное, знать куда смотреть.
Согласно оценкам на Rotten Tomatoes, восьмой сезон «Игры престолов» получил самый низкий рейтинг за всю историю сериала. При этом его четвертая и пятая серии также не получили высоких оценок.
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Фанаты телесериала «Игра престолов» создали петицию на Change.org и потребовали от канала HBO переснять восьмой сезон шоу. На момент публикации их поддержали около 413...
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