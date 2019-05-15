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Началось банкротство компании "БрэндФэшенГрупп"
Источник материала: Партизан
Это одно из юрлиц белорусского бренда детской одежды Marusya.
Первое заседание по делу уже прошло 14 мая в Экономическом суде города Минска. Представители должника не явились.
Заявитель по делу — Минское городское управление ФСЗН. Фонд сообщил, что долг компании по обязательным страховым взносам превышает 63,8 тыс. рублей.
В торговом реестре за этим юрлицом ранее числился интернет-магазин shop.marusya.by. Также «БрэндФэшенГрупп» размещала объявления о наборе персонала для производства одежды и ее продажи офлайн.
Сейчас ею заведует компания «Санта Флавиа». Ее адрес совпадает с адресом «БрэндФэшенГрупп».
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Это одно из юрлиц белорусского бренда детской одежды Marusya.
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