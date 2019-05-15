Первое заседание по делу уже прошло 14 мая в Экономическом суде города Минска . Представители должника не явились.





Заявитель по делу — Минское городское управление ФСЗН. Фонд сообщил, что долг компании по обязательным страховым взносам превышает 63,8 тыс. рублей.





В торговом реестре за этим юрлицом ранее числился интернет-магазин shop.marusya.by. Также «БрэндФэшенГрупп» размещала объявления о наборе персонала для производства одежды и ее продажи офлайн.





Сейчас ею заведует компания «Санта Флавиа». Ее адрес совпадает с адресом «БрэндФэшенГрупп».