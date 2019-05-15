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Кому из минчан выплачивают пенсии больше 1300 рублей, а кому - в 12 раз меньше

16.05.2019 19:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Средний размер всех пенсий в Минске на начало мая составил 431,68 рубля, сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. Это на 25,1 рубля больше, чем на начало февраля этого года. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как отличаются пенсии минчан.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Средний размер трудовых пенсий на начало мая в Минске составил 437,07 рубля (на начало февраля — 411,39 рубля).

Выплаты по случаю потери кормильца на одного члена семьи выросли до 274,2 рубля (на начало февраля — 262,03 рубля).

Средний размер пенсии по инвалидности в Минске на начало этого месяца составлял 383,34 рубля. При этом средняя пенсия по инвалидности вследствие общего заболевания выросла до 358,3 рубля, вследствие трудового увечья или профзаболевания — до 177,54 рубля.

Средние пенсии по инвалидности вследствие катастрофы на ЧАЭС — 1 318,7 рубля. На начало февраля нынешнего года эти выплаты составляли 1 278,9 рубля, а ноября 2018-го — 1 207,7 рубля.

Средние пенсии по возрасту инвалидов ВОВ увеличились до 802,9 рубля (на 1 февраля — 766,7 рубля).

Социальная пенсия по возрасту, которую мужчинам назначают в 65 лет, а женщинам — в 60 лет, у минчан, как и в целом по стране, составляет почти 112,01 рубля.

Напомним, с 1 мая в Беларуси на 6,5% подняли трудовые пенсии. Деньги на повышение пенсий выделили из государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения. В мае средний размер назначенных пенсий в Беларуси вырос до 405,05 рубля. Эта сумма на 23,25 рубля больше, чем в апреле.

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Теги: Минск
 
 
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Средний размер всех пенсий в Минске на начало мая составил 431,68 рубля. Это на 25,1 рубля больше, чем на начало года.
 
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