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Кому из минчан выплачивают пенсии больше 1300 рублей, а кому - в 12 раз меньше
Источник материала: Tut.by
Средний размер всех пенсий в Минске на начало мая составил 431,68 рубля, сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. Это на 25,1 рубля больше, чем на начало февраля этого года. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как отличаются пенсии минчан.
Средний размер трудовых пенсий на начало мая в Минске составил 437,07 рубля (на начало февраля — 411,39 рубля).
Выплаты по случаю потери кормильца на одного члена семьи выросли до 274,2 рубля (на начало февраля — 262,03 рубля).
Средний размер пенсии по инвалидности в Минске на начало этого месяца составлял 383,34 рубля. При этом средняя пенсия по инвалидности вследствие общего заболевания выросла до 358,3 рубля, вследствие трудового увечья или профзаболевания — до 177,54 рубля.
Средние пенсии по инвалидности вследствие катастрофы на ЧАЭС — 1 318,7 рубля. На начало февраля нынешнего года эти выплаты составляли 1 278,9 рубля, а ноября 2018-го — 1 207,7 рубля.
Средние пенсии по возрасту инвалидов ВОВ увеличились до 802,9 рубля (на 1 февраля — 766,7 рубля).
Социальная пенсия по возрасту, которую мужчинам назначают в 65 лет, а женщинам — в 60 лет, у минчан, как и в целом по стране, составляет почти 112,01 рубля.
Напомним, с 1 мая в Беларуси на 6,5%
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Средний размер всех пенсий в Минске на начало мая составил 431,68 рубля. Это на 25,1 рубля больше, чем на начало года.
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