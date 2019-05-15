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В бюджете ФСЗН образовался дефицит в 5,2 млн долларов. Откуда поступали деньги и на что тратили

16.05.2019 19:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Бюджет Фонда социальной защиты населения, из которого выделяют деньги на пенсии и пособия, в первом квартале этого года исполнен с дефицитом. Так, доходы фонда составили 3 миллиарда 702 миллиона рублей, а расходы — почти на 10,8 миллиона рублей больше (почти 5,2 миллиона долларов). FINANCE.TUT.BY посмотрел, на что в январе — марте тратили деньги из бюджета ФСЗН.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66259.php

В бюджете ФСЗН образовался дефицит в 5,2 млн долларов. Откуда поступали деньги и на что тратили

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Справка FINANCE.TUT.BY. Из ФСЗН выплачивают все виды пенсий и госпособия. Также отсюда финансируют мероприятия по обеспечению занятости населения, санаторно-курортное лечение и оздоровление, специализированные учебно-спортивные учреждения профсоюзов.

Кроме того, в отчетности фонда отдельно прописано «иные расходы в соответствии с законодательством о государственном социальном страховании».

В декабре 2018 года Александр Лукашенко на совещании с руководством Совмина заявил, что «за шесть лет дефицит Фонда социальной защиты населения вырос в 9 раз. И недостаток средств в фонде стабильно примерно 10%». На очередном совещании с руководством Совмина обсуждался проект указа «О государственном социальном страховании». Президент тогда подчеркнул, что любые изменения в социальном обеспечении населения нужно тщательно продумывать.

На что тратили деньги из фонда и на чем сэкономили

Больше всего выплаченных денег из бюджета фонда в первом квартале пришлось на пенсии (77,1%) и пособия (21,5%). Так, на выплату трудовых пенсий, пенсий госслужащим, пенсий за особые заслуги перед страной, пенсий военнослужащим срочной военной службы и членам их семей, соцпенсий, а также отдельных видов доплат направили в январе — марте 2 миллиарда 862,8 миллиона рублей. На этот год эти выплаты запланированы на уроне 11,5 миллиарда рублей (годом ранее — почти 10,2 миллиарда рублей).

Напомним, с 1 мая в Беларуси на 6,5% подняли трудовые пенсии. Деньги на повышение пенсий выделили из государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения. В мае средний размер назначенных пенсий в Беларуси вырос до 405,05 рубля. Эта сумма на 23,25 рубля больше, чем в апреле.

На выплату больничных, пособий по материнству, семейных пособий, пособий по уходу за инвалидом I группы или за пенсионером старше 80 лет, пособий на погребение направили в первом квартале 798 миллиона 693 тысячи рублей. На эти выплаты в этом году планируют направить почти 3 миллиарда 100 миллионов рублей. Годом ранее — 3 миллиарда 17,5 миллиона рублей.

На выплату профессиональных пенсий потратили 1,8 миллиона рублей, на матпомощь нуждающимся нетрудоспособным — около 1,7 миллиона рублей, на пенсии выехавшим за границу белорусам и приехавшим в нашу страну иностранцам — 24,1 миллиона рублей.

При этом на расходы на финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения в первом квартале направили 4,1 миллиона рублей. Это примерно десятая часть от средств, заложенных на эти цели на нынешний год. При этом на эту статью расходов в этом году запланировано выделение меньшей суммы, чем в 2018 году. Если в прошлом году на эти цели было заложено 42,3 миллиона рублей, то на этот — 41,8 миллиона. Эти траты вырастут, как планируется, только в Могилевской области.

Какие поступления были в фонд

Основная часть дохода фонда — 90% — в первом квартале пришлась на взносы по соцстрахованию — 3 миллиарда 405,7 миллиона рублей.

В фонд направили в январе — марте субвенции на 239 миллиона 736,2 тысячи рублей. Эти деньги предназначены для возмещения расходов фонда на нестраховые выплаты, в том числе на некоторые пособия на детей, пенсий госслужащим, пенсий за особые заслуги перед страной, пенсии военнослужащим срочной военной службы и членам их семей, выплату соцпенсий, финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения, детского санаторно-курортного лечения и оздоровления.

На нынешний год власти запланировали исполнение бюджета ФСЗН с профицитом в 223,8 миллиона рублей по средствам профессионального пенсионного страхования. Доходы фонда должны составить почти 15 миллиардов 55 миллионов рублей, а расходы — 14 миллиардов 831 миллион рублей.

Чтобы обеспечить своевременное финансирование всех расходов, в бюджете фонда на этот год заложены субвенции из госбюджета в 410 миллионов рублей на выплату трудовых пенсий, пособий, мероприятия по обеспечению занятости населения и детского санаторно-курортного лечения и оздоровлению. На прошлый год эта сумма была запланирована на уровне 686 миллионов рублей.

Неналоговые поступления в ФСЗН в первом квартале составили 56,6 миллиона рублей, в том числе проценты за пользование денежными средствами бюджетов (почти 31 млн рублей), проценты банков за пользование деньгами государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения (57,5 тысячи рублей).

На штрафы пришелся 1 миллион 694,6 тысячи рублей.

 
 
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