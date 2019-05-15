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В бюджете ФСЗН образовался дефицит в 5,2 млн долларов. Откуда поступали деньги и на что тратили
16.05.2019 19:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Бюджет Фонда социальной защиты населения, из которого выделяют деньги на пенсии и пособия, в первом квартале этого года исполнен с дефицитом. Так, доходы фонда составили 3 миллиарда 702 миллиона рублей, а расходы — почти на 10,8 миллиона рублей больше (почти 5,2 миллиона долларов). FINANCE.TUT.BY посмотрел, на что в январе — марте тратили деньги из бюджета ФСЗН.
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY
На что тратили деньги из фонда и на чем сэкономили
Больше всего выплаченных денег из бюджета фонда в первом квартале пришлось на пенсии (77,1%) и пособия (21,5%). Так, на выплату трудовых пенсий, пенсий госслужащим, пенсий за особые заслуги перед страной, пенсий военнослужащим срочной военной службы и членам их семей, соцпенсий, а также отдельных видов доплат направили в январе — марте 2 миллиарда 862,8 миллиона рублей. На этот год эти выплаты
Напомним, с 1 мая в Беларуси на 6,5%
На выплату больничных, пособий по материнству, семейных пособий, пособий по уходу за инвалидом I группы или за пенсионером старше 80 лет, пособий на погребение направили в первом квартале 798 миллиона 693 тысячи рублей. На эти выплаты в этом году планируют направить почти 3 миллиарда 100 миллионов рублей. Годом ранее — 3 миллиарда 17,5 миллиона рублей.
На выплату профессиональных пенсий потратили 1,8 миллиона рублей, на матпомощь нуждающимся нетрудоспособным — около 1,7 миллиона рублей, на пенсии выехавшим за границу белорусам и приехавшим в нашу страну иностранцам — 24,1 миллиона рублей.
При этом на расходы на финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения в первом квартале направили 4,1 миллиона рублей. Это примерно десятая часть от средств, заложенных на эти цели на нынешний год. При этом на эту статью расходов в этом году
Какие поступления были в фонд
Основная часть дохода фонда — 90% — в первом квартале пришлась на взносы по соцстрахованию — 3 миллиарда 405,7 миллиона рублей.
В фонд направили в январе — марте субвенции на 239 миллиона 736,2 тысячи рублей. Эти деньги предназначены для возмещения расходов фонда на нестраховые выплаты, в том числе на некоторые пособия на детей, пенсий госслужащим, пенсий за особые заслуги перед страной, пенсии военнослужащим срочной военной службы и членам их семей, выплату соцпенсий, финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения, детского санаторно-курортного лечения и оздоровления.
На нынешний год власти
Чтобы обеспечить своевременное финансирование всех расходов, в бюджете фонда на этот год заложены субвенции из госбюджета в 410 миллионов рублей на выплату трудовых пенсий, пособий, мероприятия по обеспечению занятости населения и детского санаторно-курортного лечения и оздоровлению. На прошлый год эта сумма была запланирована на уровне 686 миллионов рублей.
Неналоговые поступления в ФСЗН в первом квартале составили 56,6 миллиона рублей, в том числе проценты за пользование денежными средствами бюджетов (почти 31 млн рублей), проценты банков за пользование деньгами государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения (57,5 тысячи рублей).
На штрафы пришелся 1 миллион 694,6 тысячи рублей.
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Бюджет Фонда социальной защиты населения, из которого выделяют деньги на пенсии и пособия, в первом квартале этого года исполнен с дефицитом. Так, доходы фонда...
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