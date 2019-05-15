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В Бресте можно посмотреть футбол на очень странных «местах для подглядывания»

16.05.2019 19:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестское «Динамо» придумало довольно необычный способ просмотра футбольных матчей.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66258.php

В Бресте можно посмотреть футбол на очень странных «местах для подглядывания»

Раньше было удобно смотреть футбол из-за ограды. Как утверждают в клубе, иногда там собиралось несколько сотен любителей бесплатно понаблюдать за игрой.

Но в этом году на забор повесили рекламные баннеры со специальными «окошками для подглядывания». Билет на такое место стоит 5 рублей.

Со стороны стадиона это выглядит вот так:


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66258.php

В Бресте можно посмотреть футбол на очень странных «местах для подглядывания»

Фота: pressball.by

Как можно видеть, инициатива понравилась болельщикам.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66258.php

В Бресте можно посмотреть футбол на очень странных «местах для подглядывания»

Кстати, первопроходцы инновации в подарок получили фотографии с автографами игроков команды.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66258.php

В Бресте можно посмотреть футбол на очень странных «местах для подглядывания»

NN.by, фото «Динамо-Брест»

 
 
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  Брестское «Динамо» придумало довольно необычный способ просмотра футбольных матчей. Раньше было удобно смотреть футбол из-за ограды. Как утверждают в клубе,...
 
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