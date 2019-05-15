Установлены тарифы на услуги техоператора системы мониторинга общественной безопасности

Источник материала: Виртуальный Брест

Правительство установило тарифы на услуги, оказываемые техническим оператором республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 15 мая 2019 года №301, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .



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С учетом НДС тариф составит Br20 - за выдачу техусловий на подключение к республиканской системе, Br10 - за подключение к системе (единовременно за каждое средство системы видеонаблюдения и (или) специальный детектор). Заплатить Br103,95 надо будет за обработку и хранение информации систем, подключенных к республиканской системе мониторинга общественной безопасности (ежемесячно за каждое средство системы видеонаблюдения и (или) специальный детектор).

Предложения об изменении тарифов вносятся ежегодно Министерством внутренних дел в правительство до 1 апреля. Тарифы корректируются на величину, не превышающую размера прогнозного уровня базового индекса потребительских цен (базовой инфляции).

Вместе с тем допускается изменение тарифов на величину, превышающую данный размер, в течение года при наличии соответствующего экономического обоснования.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.