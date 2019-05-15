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Сотрудниками Березовского и Дрогичинского РОВД раскрыта серия краж с могил

16.05.2019 19:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Березовский РОВД обратилась жительница района, 1937 г.р., с заявлением о краже с могил ее родственников двух металлических оград и калитки общей стоимостью более 400 белорусских рублей. Позже аналогичные заявления поступили еще от двух пенсионерок.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66256.php

Сотрудниками Березовского и Дрогичинского РОВД раскрыта серия краж с могил

фото - иллюстрация

В ходе проверки мест скупки металла в одном из населенных пунктов Березовского района милицией было установлено, что кражи совершил неработающий ранее судимый местный житель, 1954 г.р. При проведении дальнейших оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выявили причастность последнего к трем похожим кражам на территории Дрогичинского района на сумму более 160 белорусских рублей.

Правоохранителям подозреваемый рассказал, что кражи совершал в разных районах области и ограды снимал только со старых могил, так как думал, что за ними больше никто не ухаживает и отсутствие похищенного не заметят.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч.1 и ч.2 ст.205 УК РБ.

 
 
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  В Березовский РОВД обратилась жительница района, 1937 г.р., с заявлением о краже с могил ее родственников двух металлических оград и калитки общей стоимостью более...
 
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