ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси проходит молодежный марафон «Беларусь помнит. Родные лица Победы»

16.05.2019 — Разное | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кировец

В Беларуси проходит молодежный марафон «Беларусь помнит. Родные лица Победы»

В Беларуси проходит запущенный Белорусским республиканским союзом молодежи молодежный марафон «Беларусь помнит. Родные лица Победы», посвященного 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и создании одноименного национального альбома памяти с фотографиями прадедов и дедов — освободителей и победителей. 

Во время торжественного мероприятия у монумента Победы в Минске 9 Мая активисты БРСМ рассказали о своем проекте Президенту и продемонстрировали альбом «Беларусь помнит», где размещены фотографии и краткие истории о родственниках ребят, сражавшихся в Великой Отечественной войне. Поддержав молодежную инициативу, глава государства дал юношам и девушкам своеобразное напутствие, начертав на обложке альбома слоган республиканской акции «Беларусь помнит», призванной сохранить священную память о каждом участнике войны для потомков.

Молодежная экспедиция по сбору фотографий и историй их героев пройдет в мае-июле дорогами освобождения родной страны: через Комарин — Речицу — Гомель — Бобруйск — Могилев — Шклов — Оршу — Витебск — Полоцк — Островец — Лиду — Гродно — Пружаны — Брест — Пинск — Барановичи — Дзержинск — Молодечно — Борисов — Солигорск и Минск. «В каждом белорусском доме бережно хранятся и передаются из поколения в поколение черно-белые фотоснимки прадедов, дедов и отцов, защищавших и освобождавших нашу страну от фашистов, и рассказы о героических подвигах наших земляков. Для сбора материала в альбом по маршруту освобождения Беларуси будет курсировать брендированный логотипами акции «Беларусь помнит» микроавтобус. В нем расположится передвижная лаборатория, оснащенная компьютером, сканером, цветным принтером. Фотографии будут собирать на остановочных по ходу марафона пунктах. Здесь же фотографии планируется сканировать и стилизовать для размещения в альбом памяти.

Наполнение 75 листов альбома будет происходить пропорционально по завершении марафона на территории каждой из областей. В альбоме планируется разместить фото освободителей из всех уголков Беларуси. Отбор снимков для экспозиции будет происходить на конкурсной основе. Уверен, что в создании альбома примет участие талантливая белорусская молодежь — стипендиаты фондов Президента, победители международных конкурсов и олимпиад. Неотъемлемой частью национального альбома станет его электронная версия, в которой будет учтен каждый предоставленный снимок. Мы планируем завершить марафон к 3 июля. Сделать это хотим в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, куда торжественно передадим на хранение альбом «Беларусь помнит. Родные лица Победы», — подчеркнул Дмитрий Воронюк. «Внуки и правнуки победителей помнят и чтят подвиг наших родных. Кровь освободителей, которая проливалась на святой белорусской земле, течет в каждом из белорусов. Это не просто долг, это в нас — помнить правду и помнить своих героев. Беларусь помнит.

По материалам БЕЛТА

Фото БРСМ

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси проходит запущенный Белорусским республиканским союзом молодежи молодежный марафон «Беларусь помнит. Родные лица Победы», посвященного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сотрудниками Березовского и Дрогичинского РОВД раскрыта серия краж с могил
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика