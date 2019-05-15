В Беларуси проходит молодежный марафон «Беларусь помнит. Родные лица Победы»

Источник материала: Кировец





В Беларуси проходит запущенный Белорусским республиканским союзом молодежи молодежный марафон «Беларусь помнит. Родные лица Победы», посвященного 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и создании одноименного национального альбома памяти с фотографиями прадедов и дедов — освободителей и победителей.

Во время торжественного мероприятия у монумента Победы в Минске 9 Мая активисты БРСМ рассказали о своем проекте Президенту и продемонстрировали альбом «Беларусь помнит», где размещены фотографии и краткие истории о родственниках ребят, сражавшихся в Великой Отечественной войне. Поддержав молодежную инициативу, глава государства дал юношам и девушкам своеобразное напутствие, начертав на обложке альбома слоган республиканской акции «Беларусь помнит», призванной сохранить священную память о каждом участнике войны для потомков.

Молодежная экспедиция по сбору фотографий и историй их героев пройдет в мае-июле дорогами освобождения родной страны: через Комарин — Речицу — Гомель — Бобруйск — Могилев — Шклов — Оршу — Витебск — Полоцк — Островец — Лиду — Гродно — Пружаны — Брест — Пинск — Барановичи — Дзержинск — Молодечно — Борисов — Солигорск и Минск. «В каждом белорусском доме бережно хранятся и передаются из поколения в поколение черно-белые фотоснимки прадедов, дедов и отцов, защищавших и освобождавших нашу страну от фашистов, и рассказы о героических подвигах наших земляков. Для сбора материала в альбом по маршруту освобождения Беларуси будет курсировать брендированный логотипами акции «Беларусь помнит» микроавтобус. В нем расположится передвижная лаборатория, оснащенная компьютером, сканером, цветным принтером. Фотографии будут собирать на остановочных по ходу марафона пунктах. Здесь же фотографии планируется сканировать и стилизовать для размещения в альбом памяти.

Наполнение 75 листов альбома будет происходить пропорционально по завершении марафона на территории каждой из областей. В альбоме планируется разместить фото освободителей из всех уголков Беларуси. Отбор снимков для экспозиции будет происходить на конкурсной основе. Уверен, что в создании альбома примет участие талантливая белорусская молодежь — стипендиаты фондов Президента, победители международных конкурсов и олимпиад. Неотъемлемой частью национального альбома станет его электронная версия, в которой будет учтен каждый предоставленный снимок. Мы планируем завершить марафон к 3 июля. Сделать это хотим в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, куда торжественно передадим на хранение альбом «Беларусь помнит. Родные лица Победы», — подчеркнул Дмитрий Воронюк. «Внуки и правнуки победителей помнят и чтят подвиг наших родных. Кровь освободителей, которая проливалась на святой белорусской земле, течет в каждом из белорусов. Это не просто долг, это в нас — помнить правду и помнить своих героев. Беларусь помнит.

По материалам БЕЛТА

Фото БРСМ