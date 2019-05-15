«Достаточно было позвонить и заказать нужную сумму». В Горках задержали крупного валютчика

Источник материала: Tut.by

В Горках задержали 42-летнего местного жителя, который «систематически оказывал содействие горожанам в незаконном приобретении и продаже иностранной валюты», сообщили в УВД Могилевского облисполкома.



Фото: mogilev.mvd.gov.by

«Было установлено, что достаточно было позвонить мужчине на мобильный телефон и заказать необходимую сумму валюты. Через некоторое время эта сумма доставлялась либо по месту жительства, либо по месту работы, что было достаточно комфортно для горожан», — рассказал подробности начальник отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома подполковник милиции Андрей Харкевич.

Вырученные от противоправной деятельности деньги мужчина хранил дома, в том числе в специально оборудованном сейфе, и в своем автомобиле, где проводил валютно-обменные операции.

При задержании у мужчины обнаружили и изъяли свыше 28 000 долларов США, 1900 евро, свыше 115 000 российских рублей, 5000 гривен, а также более 38 000 белорусских рублей.

В отношении мужчина возбудили уголовное дело по ч. 2 с. 233 УК (занятие незаконной предпринимательской деятельностью (без лицензии) связанной с проведением валютно-обменным операций). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.