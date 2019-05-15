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МАК должен незамедлительно предоставить документацию по сертификационным испытаниям Sukhoi Superjet 100 - Росавиация

16.05.2019 19:03 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Росавиация после катастрофы в "Шереметьево" запросила у Межгосударственного авиационного комитета (МАК) всю информацию о сертификации самолета Sukhoi Superjet 100, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"В связи с публикациями в СМИ Росавиация подтверждает, что в МАК направлен запрос незамедлительно предоставить в ведомство исчерпывающую документацию по результатам сертификационных испытаний самолета "Сухой Суперджет" RRJ-95 (Sukhoi Superjet 100, - "ИФ")", - сказали в Росавиации.

Первичную сертификацию самолета данного типа проводил МАК, уточнили в ведомстве.

Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск SSJ-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. 41 человек погиб, 10 пострадали, получив ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела.

За несколько лет эксплуатации Superjet-100 с самолетами этого типа произошло две катастрофы и несколько инцидентов, большинство из которых были связаны с повреждением или неисправностью шасси.

 
 
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Росавиация после катастрофы в "Шереметьево" запросила у Межгосударственного авиационного комитета (МАК) всю информацию о сертификации самолета Sukhoi Superjet 100,...
 
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