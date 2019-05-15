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Братья Малявко перешли в ХК "Динамо-Минск"
Источник материала: Интерфакс
Состав ХК "Динамо-Минск" пополнили Александр и Сергей Малявко, нападающие, 28-летние братья-близнецы, ранее выступавшие за гродненский "Неман", сообщили в пресс-службе ХК "Динамо-Минск".
Почти всю карьеру они провели в родном Гродно, лишь в 2010-12 годах отлучались в аренду в "Лиду" и "Минские зубры" (МХЛ). С «Неманом» Александр и Сергей четырежды становились чемпионами Беларуси, еще трижды брали серебряные медали. Также на счету братьев победа в Континентальном кубке-2015 и участие в Лиге чемпионов.
"В последние годы братья Малявко действительно стали лидерами гродненского "Немана". Они отлично проявили себя во время суперсерии со сборной клубов экстралиги и доказали, что могут сражаться на уровне КХЛ", — прокомментировал подписание генеральный директор клуба Дмитрий Басков.
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Состав ХК "Динамо-Минск" пополнили Александр и Сергей Малявко, нападающие, 28-летние братья-близнецы, ранее выступавшие за гродненский "Неман", сообщили в...
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