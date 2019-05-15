Источник материала: Интерфакс

Состав ХК "Динамо-Минск" пополнили Александр и Сергей Малявко, нападающие, 28-летние братья-близнецы, ранее выступавшие за гродненский "Неман", сообщили в пресс-службе ХК "Динамо-Минск".

Почти всю карьеру они провели в родном Гродно, лишь в 2010-12 годах отлучались в аренду в "Лиду" и "Минские зубры" (МХЛ). С «Неманом» Александр и Сергей четырежды становились чемпионами Беларуси, еще трижды брали серебряные медали. Также на счету братьев победа в Континентальном кубке-2015 и участие в Лиге чемпионов.



В последние годы они стали настоящими лидерами клуба: регулярно играли в первом-втором звеньях, имели большой "айстайм" в неравных составах, были особенно полезны в меньшинстве и числились среди лучших бомбардиров трех предыдущих розыгрышей плей-офф экстралиги (набирали больше десяти очков каждый). В прошедшем сезоне 28-летние форварды регулярно привлекались в национальную сборную и не так давно дебютировали на чемпионате мира, где успешно решили задачу возвращения в элиту. В Нур-Султане они организовали важный гол в ворота сборной Литвы, который помог сравнять счет после стартовых 0:2.

"В последние годы братья Малявко действительно стали лидерами гродненского "Немана". Они отлично проявили себя во время суперсерии со сборной клубов экстралиги и доказали, что могут сражаться на уровне КХЛ", — прокомментировал подписание генеральный директор клуба Дмитрий Басков.